En ambulancia y desde prisión, Sean "Diddy" Combs es ingresado a urgencias

Sean Combs, popularmente conocido como "Diddy", fue sacado en ambulancia de la prisión federal de Fort Dix, en Nueva Jersey, alrededor de la 1:00 a.m. del sábado, según informó TMZ este lunes.
La causa, citada por el mismo medio, sería una lesión en su cabeza.
No obstante, el artista regresó al penal antes de que saliera el sol.
Fuentes del centro penitenciario indicaron que Combs estaba consciente y podía comunicarse cuando volvió, y que las autoridades no consideraron la lesión un riesgo para su vida.
Un portavoz de Combs respondió a The Independent con un breve mensaje.
"Estamos al tanto de los reportes sobre Sean Combs y trabajamos para confirmar las circunstancias. La salud y el bienestar de Sean son nuestra preocupación inmediata, y agradecemos a todos los que se han comunicado"
El Buró Federal de Prisiones ha rehusado comentar los traslados médicos del artista.
La agencia sostiene que, por razones de privacidad, seguridad y protección, no habla sobre la condición médica de ninguna persona bajo su custodia.
El episodio ocurre menos de dos semanas después de que Combs fuera llevado a la unidad de vivienda especial de la prisión, conocida como aislamiento.
Un representante suyo rechazó los reportes sobre su vida en el penal.
Combs fue declarado culpable en julio de 2025 de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución y sentenciado a 50 meses de prisión federal.
Había permanecido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde septiembre de 2024, cuando fue acusado de tráfico sexual, crimen organizado y prostitución, y fue absuelto de los cargos más graves.