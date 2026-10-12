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En ambulancia y desde prisión, Sean "Diddy" Combs es ingresado a urgencias

El rapero, de 56 años, salió en ambulancia de la prisión de Fort Dix en la madrugada del sábado. Esto se sabe sobre su estado de salud

  • Actualizado: 12 de octubre de 2026 a las 12:44
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Sean Combs, popularmente conocido como "Diddy", fue sacado en ambulancia de la prisión federal de Fort Dix, en Nueva Jersey, alrededor de la 1:00 a.m. del sábado, según informó TMZ este lunes.

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La causa, citada por el mismo medio, sería una lesión en su cabeza.

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No obstante, el artista regresó al penal antes de que saliera el sol.

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Fuentes del centro penitenciario indicaron que Combs estaba consciente y podía comunicarse cuando volvió, y que las autoridades no consideraron la lesión un riesgo para su vida.

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Un portavoz de Combs respondió a The Independent con un breve mensaje.

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"Estamos al tanto de los reportes sobre Sean Combs y trabajamos para confirmar las circunstancias. La salud y el bienestar de Sean son nuestra preocupación inmediata, y agradecemos a todos los que se han comunicado"

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El Buró Federal de Prisiones ha rehusado comentar los traslados médicos del artista.

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La agencia sostiene que, por razones de privacidad, seguridad y protección, no habla sobre la condición médica de ninguna persona bajo su custodia.

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El episodio ocurre menos de dos semanas después de que Combs fuera llevado a la unidad de vivienda especial de la prisión, conocida como aislamiento.

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Un representante suyo rechazó los reportes sobre su vida en el penal.

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Combs fue declarado culpable en julio de 2025 de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución y sentenciado a 50 meses de prisión federal.

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Había permanecido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde septiembre de 2024, cuando fue acusado de tráfico sexual, crimen organizado y prostitución, y fue absuelto de los cargos más graves.

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