Una barbería sobre ruedas se convierte en sala para bebés prematuros tras terremoto en Panamá

El potente terremoto de magnitud 7,7 que azotó el mediodía del viernes a Panamá no ha dejado víctimas mortales y tan solo cerca de una treintena de heridos leves - un “milagro” como han calificado las autoridades- pero sí daños en más de 2.000 infraestructuras principalmente en la zona conocida como península de Azuero, caracteriza por pequeños pueblos con una población envejecida dependiente de la agricultura y ganadería.