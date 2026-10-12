Honduras es eliminada del torneo UNCAF sub-16 luego de caer ante El Salvador

Santa Tecla, El Salvador.- La Selección Sub-16 de Honduras sufrió un duro revés al perder 2-1 ante su similar de El Salvador en el Estadio Las Delicias, un resultado que la dejó oficialmente fuera de la pelea por el título del Torneo UNCAF FIFA Forward.
El equipo dirigido por el técnico español Cristian Aleza llegaba con la obligación de sumar un triunfo tras haber goleado previamente a Belice, pero el combinado local impuso condiciones para sellar el destino de la 'Mini H'.
El encuentro arrancó con una intensa disputa por el balón, pero fueron los salvadoreños quienes golpearon primero. Apenas al minuto 16, Sergio Mariona desató la locura en las gradas al firmar el 1-0 tras aprovechar un desajuste en la zaga hondureña.
El equipo catracho no bajó los brazos y encontró la recompensa tras el descanso. En el minuto 50, Lucas Lederhandler conectó un centro para poner el 1-1 transitorio, devolviendo la esperanza a la Bicolor.
Tras la igualdad, el partido se tornó ríspido y de ida y vuelta. Sin embargo, la balanza se inclinó definitivamente a favor de los anfitriones cuando Isaac Kofi mandó el balón al fondo de la red para decretar el 2-1 definitivo.
Pese a los cambios y el empuje final, Honduras careció de claridad para romper el bloque defensivo rival.
Con este resultado, la escuadra catracha cerró la fase de grupos en el tercer lugar del Grupo A con solo 3 puntos, producto de una victoria (4-0 ante Belice) y dos derrotas (2-0 contra Guatemala y 2-1 ante El Salvador).
Sin opciones de disputar la gran final, la Sub-16 hondureña jugará este martes un partido de consolación frente a Puerto Rico para definir su posición final en el certamen regional.
La gran final del Torneo UNCAF FIFA la disputarán El Salvador y Panamá. Ambos conjuntos aseguraron su boleto al terminar como líderes invictos de sus respectivos sectores durante la fase de grupos.