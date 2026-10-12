Honduras es eliminada del torneo UNCAF sub-16 luego de caer ante El Salvador

Santa Tecla, El Salvador.- La Selección Sub-16 de Honduras sufrió un duro revés al perder 2-1 ante su similar de El Salvador en el Estadio Las Delicias, un resultado que la dejó oficialmente fuera de la pelea por el título del Torneo UNCAF FIFA Forward. El equipo dirigido por el técnico español Cristian Aleza llegaba con la obligación de sumar un triunfo tras haber goleado previamente a Belice, pero el combinado local impuso condiciones para sellar el destino de la 'Mini H'.

El encuentro arrancó con una intensa disputa por el balón, pero fueron los salvadoreños quienes golpearon primero. Apenas al minuto 16, Sergio Mariona desató la locura en las gradas al firmar el 1-0 tras aprovechar un desajuste en la zaga hondureña. El equipo catracho no bajó los brazos y encontró la recompensa tras el descanso. En el minuto 50, Lucas Lederhandler conectó un centro para poner el 1-1 transitorio, devolviendo la esperanza a la Bicolor.