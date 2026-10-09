"Porque no los meten a jugar, renuncian": Exseleccionado critica a Victor Vandenbroucke

"Cómo cambian los tiempos, se luchaba para tener una oportunidad en la selección, aunque sea ir a la banca; éramos felices. Ahora, porque no los meten a jugar, renuncian a lo más preciado que tiene el fútbol, representar a nuestro país", escribió Méndez, quien fue parte de la Bicolor con Jorge Luis Pinto.