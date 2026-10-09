"Porque no los meten a jugar, renuncian": Exseleccionado critica a Victor Vandenbroucke

La renuncia del joven Victor Vandenbroucke con la Selección de Honduras hizo que un exseleccionado nacional criticara fuertemente esta determinación. El exjugador explicó que antes, cualquier jugador quería hasta ser suplente con la Bicolor; hoy la situación es distinta.
Se trata de Bayron Méndez, exjugador del Olimpia y de la Selección Nacional de Honduras, que reaccionó con dureza a la decisión de Victor Vandenbroucke de renunciar a la Bicolor.
Vandenbroucke, de 18 años y jugador del KAA Gent de Bélgica, había sido convocado por José Francisco Molina durante los recientes partidos de la Liga de Naciones.
Sin embargo, el futbolista no logró sumar minutos en sus primeras convocatorias con la Selección de Honduras y posteriormente comunicó su decisión de dar un paso al costado.
En escrito dirigido a la Federación, el joven jugador argumentó dificultades relacionadas con su adaptación cultural y personal, factores que influyeron en su determinación de alejarse temporalmente de la Bicolor.
Su madre dijo minutos antes del partido ante Jamaica que Vandenbroucke ahora atendería una convocatoria de la Sub-23 de Bélgica, selección que ha representado en selecciones menores.
La decisión generó distintas reacciones en el entorno del fútbol hondureño, entre ellas la de Bayron Méndez, quien recordó cómo se vivía anteriormente una convocatoria con la Selección.
El exvolante olimpista cuestionó que un futbolista pueda sentirse inconforme por no disputar minutos cuando tiene la oportunidad de formar parte del combinado nacional.
Méndez hizo una comparación con la mentalidad de generaciones anteriores, asegurando que antes representar a Honduras era motivo suficiente para sentirse orgulloso.
"Cómo cambian los tiempos, se luchaba para tener una oportunidad en la selección, aunque sea ir a la banca; éramos felices. Ahora, porque no los meten a jugar, renuncian a lo más preciado que tiene el fútbol, representar a nuestro país", escribió Méndez, quien fue parte de la Bicolor con Jorge Luis Pinto.
Esta fue la publicación que hizo Bayron Méndez en relación a la decisión de Victor Vandenbroucke.
Las palabras del exfutbolista reflejan su desacuerdo con la decisión tomada por Vandenbroucke después de sus primeras experiencias con la Selección Nacional.