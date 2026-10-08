Selección de Honduras sub-17 se va a enfrentar a juveniles de Real Madrid y Atlético

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección Nacional de Honduras Sub-17 tendrá una gira por España, donde se medirá a las categorías juveniles del Real Madrid y Atlético de Madrid como parte de su preparación internacional.

El anuncio fue realizado por Francis Hernández, director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), donde explicó los detalles de esta importante experiencia para los jóvenes catrachos.

En la convocatoria sobresalen seis futbolistas pertenecientes al Olimpia, entre ellos Jeremy Rodríguez, Denzel Arzú y Cristian Rodas. También fueron llamados tres jugadores del Real España: Mike Arana, Milton Moya y Nelson Castillo.

Motagua también tendrá representación con Fabián Ramos, mientras que la lista incluye a varios jóvenes que desarrollan su carrera fuera de Honduras, como los guardametas David Paz (Cincinnati) y Manuel Reixach (Girona), además del defensor Alfredo Rodríguez (Girona) y los mediocampistas Carlos López (Austin FC), Kevin Gyamfi (Espanyol), Marvin Figueroa (Hoogstraten VV, Bélgica) y Darwin Cruz.

Otro de los nombres que destaca es el delantero Hendrik Menjivar, quien actualmente se forma en el fútbol de Suiza con el FC Solothurn. Sobre la gira, Hernández explicó: “Por cierto, iremos ahora a preparar el Mundial Sub-17 a España con la generación 2009, 2010 y 2011; jugaremos dos partidos: contra el Atlético de Madrid y contra Real Madrid”.

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Los encuentros están programados para el 20 de octubre frente al Real Madrid y el 21 ante el Atlético de Madrid, ambos en Madrid. La FFH busca que estas generaciones acumulen experiencia internacional desde temprana edad y lleguen mejor preparadas al Mundial Sub-17 de Qatar 2026.

CONVOCATORIA