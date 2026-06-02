Marco Chacón acusa a Imelda Tuñón de "robarle" bolsas costosas a Maribel Guardia

Marco Chacón acusó públicamente a Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, de haber sustraído objetos de valor dentro del hogar que compartían, entre ellos una bolsa Chanel de Maribel Guardia y una mochila Montblanc de su propiedad, que la joven habría intentado vender a terceros con la versión de que se los habían regalado.
Chacón hizo las revelaciones durante una entrevista en el programa de Flor Rubio en Radio Fórmula, donde también salió al paso de la demanda por daño moral que Tuñón interpuso contra su esposa.
En ese contexto, y visiblemente molesto, Chacón —abogado especializado en derechos de autor y propiedad intelectual— amplió el frente del conflicto con una acusación que hasta ese momento había permanecido guardada dentro de las paredes de la familia.
Según Chacón, aunque no existe denuncia formal por los robos que él y Guardia percibían dentro de su propio domicilio, sí cuentan con pruebas de cuando Tuñón intentaba vender los objetos.
Sus declaraciones fueron contundentes al señalar la situación que se prolongó en silencio durante un tiempo considerable. "A nosotros se nos estaban perdiendo cosas en casa desde hace tiempo y todos sabíamos quien era, pero ninguno de nosotros nunca lo enfrentamos", admitió.
Los objetos mencionados no son artículos de escaso valor. El esposo de la actriz aseguró que en un video en el que Tuñón aparece (durante la marcha LGBT en Ciudad de México) porta una bolsa Chanel que se le había extraviado a Guardia, y que ella nunca se la regaló.
A eso sumó un señalamiento en su contra vinculado a su patrimonio personal. Chacón indicó que a él le fue sustraída una mochila Montblanc, y que en los audios donde Tuñón intentaba venderla, decía que se la habían obsequiado como "una mochila de hombre".
Fue precisamente el robo de una bolsa lo que detonó la ruptura definitiva entre la nuera y la familia Guardia-Chacón. Hablando del momento en que Tuñón salió de la casa con el menor y ya no regresó, Chacón explicó que esa decisión se produjo tras un enfrentamiento que sostuvo con su cuñada Marcelia Figueroa, hermana de Julián Figueroa, quien la encaró por la desaparición de una bolsa.
Hablando del momento en que Tuñón salió de la casa con el menor y ya no regresó, Chacón explicó que esa decisión se produjo tras un enfrentamiento que sostuvo con su cuñada Marcelia Figueroa, hermana de Julián Figueroa, quien la encaró por la desaparición de una bolsa.
Todo comenzó tras la muerte de Figueroa en 2023. Al principio, Guardia y Tuñón mantenían una relación cercana, pero con el tiempo surgieron diferencias sobre la crianza de José Julián, hijo de ambos, así como sobre temas patrimoniales y familiares. En enero de 2025, la actriz presentó una denuncia argumentando que temía por la seguridad del menor ante un supuesto consumo de sustancias por parte de Imelda. Tras una breve custodia de la actriz, el niño regresó con su madre en marzo de 2025, y la disputa se intensificó con la intervención de Chacón, quien presentó una demanda contra el periodista Gustavo Adolfo Infante por difundir el caso.
Ahora es la viuda de Figueroa quien contraataca desde el terreno legal. Chacón hizo frente a la demanda por daño moral que su exnuera interpuso en su contra, en medio de este conflicto escalado por la custodia del menor. Para el abogado, el argumento de que Guardia mintió al sustentar la denuncia que interpuso contra su exnuera es "una narrativa absurda".
Ante las acusaciones, Tuñón no negó ni confirmó los hechos de manera explícita, pero sí reaccionó con dureza al fondo del señalamiento. "Es muy triste, es lamentable que un hombre que se supone que formó parte de mi familia me esté atacando (...) ese hombre podría ser mi padre ¿no? o sea, tiene edad para ser mi papá y está terrible que me ataque", declaró la joven actriz. Tuñón también aseguró que los dichos de Chacón surgen justo después de que él "acaba de perder algo legalmente".