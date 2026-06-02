Marco Chacón acusa a Imelda Tuñón de "robarle" bolsas costosas a Maribel Guardia

Todo comenzó tras la muerte de Figueroa en 2023. Al principio, Guardia y Tuñón mantenían una relación cercana, pero con el tiempo surgieron diferencias sobre la crianza de José Julián, hijo de ambos, así como sobre temas patrimoniales y familiares. En enero de 2025, la actriz presentó una denuncia argumentando que temía por la seguridad del menor ante un supuesto consumo de sustancias por parte de Imelda. Tras una breve custodia de la actriz, el niño regresó con su madre en marzo de 2025, y la disputa se intensificó con la intervención de Chacón, quien presentó una demanda contra el periodista Gustavo Adolfo Infante por difundir el caso.