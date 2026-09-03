"Caifanes a tus pies": la frase con la que Saúl Hernández se rindió ante Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Tres décadas y nueve años son mucho. Es toda una genealogía, un cauce que no se agota en las vivencias de una banda como Caifanes, que ayer se congració con el público hondureño para romper tantos años de esperas baldías y presentar un concierto que jamás será olvidado en la capital. Y precisamente, lo vivido no fue un acto de nostalgia que se conformó con repasar sus viejos éxitos, sino la manifestación de una banda cuyo vocabulario técnico –esa aleación inconfundible de sombra y ceremonia– sigue sin sonar como ninguna otra dentro del género.

Así, ante un aforo de miles de personas congregadas en el Coliseo Nacional de Ingenieros en Tegucigalpa, Caifanes, con su autoridad sonora a cuestas, celebró la 28.ª escala de su calendario de conciertos.





Veintiún himnos del rock en español y cinco músicos bastaron para que, durante cerca de una hora y cuarenta minutos, la banda mexicana inscribiera, por fin, su historia en Honduras, una deuda que el tiempo había prolongado, pero que la memoria colectiva del público nunca dejó de reclamar. Todo comenzó con una puntualidad que se agradece. El diseño del escenario fue de un minimalismo casi austero, una suerte de oda al desenfado que la banda misma transmite; tres pantallas —dos de ellas laterales, que proyectaban cientos de imágenes— y tres zonas de concierto que sirvieron de palestra para ir desgranando canciones míticas como "Debajo de tu piel", "Fin", "Para que no digas", "Detrás de ti" y "Miedo".

Sin solución de continuidad, los mexicanos enhebraron después "Miércoles", "Viaje astral", "Inés", "Dioses", "Y caíste", "Gatos" y "Cuéntame", en una secuencia que no dio tregua ni respiro al público.

Un punto y aparte

Fue en ese tramo del repertorio donde Saúl Hernández revalidó que sigue siendo uno de los instrumentos más reconocibles del rock latinoamericano por derecho propio, un barítono que privilegia la resonancia de pecho sobre el falsete y que recurre al portamento y a un fry vocal controlado para invocar el desasosiego de piezas como "La célula que explota" sin caer jamás en el melodrama fácil (una contención que distingue al artista genuino del simple intérprete).

Alrededor de esa voz, la banda edificó un lenguaje armónico casi inaudito en el rock mexicano de finales de los ochenta, superponiendo líneas de bajo en tonalidad menor con evidente huella del dub sobre el pulso ceremonial de la percusión prehispánica, de modo que un huehuetl puede convivir sin estridencia junto a un pedal de chorus, como ocurre en "Afuera", sin sentirse jamás como adorno ni como golpe de efecto. Es esa síntesis, el ritmo indígena desposado con el new wave gótico, la que convirtió a Caifanes en la bisagra entre la escena alternativa anglosajona y una sensibilidad genuinamente mexicana, abriendo camino a toda una generación (Café Tacvba, Molotov, incluso las reinvenciones tardías de Maná) para dejar de imitar y empezar a originar. Justicia obliga también a decir que no todo en su discografía sostiene ese mismo vuelo (algunos pasajes de su etapa más comercial ceden a fórmulas ya probadas), pero incluso ahí el oficio nunca se abandona del todo.