Charles Spencer recuerda cómo Felipe "desautorizó" al rey Carlos III en el funeral de Lady Di

Londres, Inglaterra.- Charles Spencer, hermano de la princesa Diana, recuerda en su libro de memorias que el príncipe Felipe frenó en seco a su hijo, el entonces príncipe Carlos, cuando este intentó definir por su cuenta el orden en que la familia avanzaría detrás del féretro durante el funeral de 1997. El relato forma parte de Swan Song: Diana, My Sister, memoria que el noveno conde Spencer publicará el próximo 22 de septiembre bajo el sello Michael Joseph, filial de Penguin Random House, y de la que el diario Daily Mail comenzó a difundir extractos esta semana. El libro llega meses antes de que se cumplan tres décadas de la muerte de Diana, ocurrida el 31 de agosto de 1997 tras un accidente automovilístico en París. En las páginas dedicadas a los preparativos de la ceremonia en la abadía de Westminster, Spencer describe una escena que hasta ahora no había salido a la luz con este nivel de detalle.

Según su versión, Carlos "intentó tomar el mando, después de haber meditado, al parecer, la formación que los cinco dolientes principales adoptaríamos detrás de Diana".

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Cuando el entonces heredero propuso "ahora caminaré en el centro, con William a mi derecha y Harry a mi izquierda", su padre lo desautorizó "con una voz serena que cerró cualquier posibilidad de disentir", relató. Felipe habría respondido con firmeza. "No, así no lo haremos", habría dicho, según la cita que reproduce el autor. "Charles representa a su hermana y a su familia, así que caminará en el medio, con William y Harry a cada lado, y usted y yo iremos en los flancos exteriores".



El conde ofrece, además, una imagen poco habitual del duque de Edimburgo aquel día. Su "habitual aspereza" habría dado paso a "una bondad serena y callada", escribe Spencer, quien describe a Felipe como un hombre decidido a acompañar a sus nietos huérfanos de madre en ese trayecto y dispuesto a hacerlo con delicadeza. La disputa por la formación no fue la única fricción que Spencer atribuye a aquellos días. El libro recuerda también la discusión telefónica previa sobre si William, entonces de 15 años, y Harry, de 12, debían caminar detrás del ataúd.

Spencer sostiene que se opuso a la idea por considerarla "una completa barbaridad" para dos niños en pleno duelo, mientras que Carlos habría reaccionado con un comentario que el conde interpreta como reflejo de su resentimiento hacia Diana: "no te preocupes, pronto la olvidaremos".

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