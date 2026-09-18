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Charles Spencer recuerda cómo Felipe "desautorizó" al rey Carlos III en el funeral de Lady Di

El libro de Spencer reabre las heridas del funeral de la princesa Diana y expone la tensión entre Felipe y Carlos por el lugar que ocuparía cada uno en el cortejo

  • Actualizado: 18 de septiembre de 2026 a las 16:26
Charles Spencer recuerda cómo Felipe desautorizó al rey Carlos III en el funeral de Lady Di

El libro de memorias de Spencer saldrá a la venta el próximo 22 de septiembre en Reino Unido y un día después en España.

 Foto: Shutterstock

Londres, Inglaterra.- Charles Spencer, hermano de la princesa Diana, recuerda en su libro de memorias que el príncipe Felipe frenó en seco a su hijo, el entonces príncipe Carlos, cuando este intentó definir por su cuenta el orden en que la familia avanzaría detrás del féretro durante el funeral de 1997.

El relato forma parte de Swan Song: Diana, My Sister, memoria que el noveno conde Spencer publicará el próximo 22 de septiembre bajo el sello Michael Joseph, filial de Penguin Random House, y de la que el diario Daily Mail comenzó a difundir extractos esta semana.

El libro llega meses antes de que se cumplan tres décadas de la muerte de Diana, ocurrida el 31 de agosto de 1997 tras un accidente automovilístico en París.

En las páginas dedicadas a los preparativos de la ceremonia en la abadía de Westminster, Spencer describe una escena que hasta ahora no había salido a la luz con este nivel de detalle.

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Según su versión, Carlos "intentó tomar el mando, después de haber meditado, al parecer, la formación que los cinco dolientes principales adoptaríamos detrás de Diana".

Cuando el entonces heredero propuso "ahora caminaré en el centro, con William a mi derecha y Harry a mi izquierda", su padre lo desautorizó "con una voz serena que cerró cualquier posibilidad de disentir", relató.

Felipe habría respondido con firmeza. "No, así no lo haremos", habría dicho, según la cita que reproduce el autor. "Charles representa a su hermana y a su familia, así que caminará en el medio, con William y Harry a cada lado, y usted y yo iremos en los flancos exteriores".

Spencer añade que Carlos se mostró dolido por la corrección paterna, pero que se sometió a la autoridad de su padre sin decir una palabra.

Spencer añade que Carlos se mostró "dolido" por la corrección paterna, pero que "se sometió a la autoridad de su padre sin decir una palabra".

 (Foto: Grosby Group)

El conde ofrece, además, una imagen poco habitual del duque de Edimburgo aquel día.

Su "habitual aspereza" habría dado paso a "una bondad serena y callada", escribe Spencer, quien describe a Felipe como un hombre decidido a acompañar a sus nietos huérfanos de madre en ese trayecto y dispuesto a hacerlo con delicadeza.

La disputa por la formación no fue la única fricción que Spencer atribuye a aquellos días. El libro recuerda también la discusión telefónica previa sobre si William, entonces de 15 años, y Harry, de 12, debían caminar detrás del ataúd.

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Spencer sostiene que se opuso a la idea por considerarla "una completa barbaridad" para dos niños en pleno duelo, mientras que Carlos habría reaccionado con un comentario que el conde interpreta como reflejo de su resentimiento hacia Diana: "no te preocupes, pronto la olvidaremos".

Respuesta oficial

Ante la publicación de los extractos, el Palacio de Buckingham emitió una respuesta.

"Aunque como norma no comentamos libros, Su Majestad es consciente de que el dolor de un duelo fraterno puede nublar la razón, afectar el juicio y distorsionar la memoria de maneras que otros no logran reconocer, incluso muchos años después de una pérdida así", señaló la institución en un comunicado.

Spencer, hoy de 62 años, es recordado sobre todo por el discurso que pronunció en el funeral de su hermana, en el que criticó abiertamente a la prensa y prometió velar por sus sobrinos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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