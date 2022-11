El significado detrás del título de “Spare”, el esperado libro de memorias del príncipe Harry

Aunque esta palabra es muy conocida, no se espera que un miembro de la familia real hable sobre ello.

La frase “heir and a spare” (el heredero y un reemplazo) ha sido muy utilizada en los últimos 100 años. De esta misma forma llamaron a la princesa Margarita , hermana de la reina Isabel II, y lo mismo pasó con la princesa Ana , hermana del actual rey Carlos III.

En el sitio web creado por la editorial para promover la obra, lo describen como una ventana a cómo el príncipe respondió a la muerte de su madre Diana hace 25 años, y cómo su vida se ha visto afectada desde entonces.

“Con su honestidad cruda e inquebrantable, ‘Spare’ es una obra histórica llena de percepciones, revelaciones, introspección y sabiduría ganada a pulso sobre el poder eterno del amor sobre el dolor”, afirmó la editorial.

Además, la publicación incluirá el relato completo detrás de su decisión de renunciar a sus deberes reales y mudarse a Estados Unidos junto a su esposa e hijos.

De igual forma, Harry protagonizó una portada que que lo deja ver “desafiante y provocativo”.

En julio de 2021, el príncipe reveló que sus memorias expondrían sus “errores” y “lecciones aprendidas” a lo largo de su vida.

“Estoy escribiendo esto no como el príncipe que nací, sino como el hombre en el que me he convertido”, mencionó.