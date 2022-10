El príncipe Harry publicará sus polémicas memorias el 10 de enero

En julio del año pasado, Harry anunció que estaba escribiendo sus memorias, en las que dijo que expondría los “errores” y las “lecciones aprendidas” a lo largo de su vida.

“Estoy escribiendo esto no como el príncipe que nací, sino como el hombre en el que me he convertido”, señaló entonces.

“Vestí muchos sombreros diferentes a lo largo de los años, tanto literalmente como de manera figurada, y mi esperanza es que al contar mi historia -los altibajos, los errores, las lecciones aprendidas- pueda ayudar a mostrar que no importa de dónde venimos, tenemos más en común de lo que pensamos”, afirmó en un comunicado difundido por la editorial.

Dijo estar “entusiasmado de que la gente lea un relato de primera mano de mi vida que es preciso y totalmente verdadero”.

Pero cualquier comentario adicional poco halagador y franco sobre la familia real, más allá de los que Harry hizo durante una explosiva entrevista con Oprah Winfrey en marzo de 2021, podría resultar contraproducente después de la muerte de la reina.

“El príncipe Harry se ha acobardado con el contenido de las memorias en varios puntos, dijeron a The Times ejecutivos de la industria editorial con conocimiento del proceso, y el proyecto ha estado envuelto en rumores, retrasos y secretos”, informó el diario The New York Times.

Harry utilizará las ganancias del libro, que se publicará en 16 idiomas, para donarlas a organizaciones benéficas británicas, dijo la editorial.