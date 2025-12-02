¿Quién es Maxx Morando, el prometido de Miley Cyrus?

En los meses posteriores, ambos fueron captados en diferentes viajes, entre ellos Cabo San Lucas, donde se les observó en actitud afectuosa. Una fuente cercana señaló en aquel momento a Us Weekly que eran “muy compatibles entre sí” y que la conexión respondía a afinidades personales. El mismo informante precisó que se trataba de una relación incipiente, con dos personas que estaban “aún conociéndose” mientras compartían gran parte de su tiempo libre.