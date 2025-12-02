¿Quién es Maxx Morando, el prometido de Miley Cyrus?

La historia reciente de Miley Cyrus en el terreno amoroso se ha tejido con una reserva poco habitual en la trayectoria de la exchica Disney. Desde 2021 ha compartido su vida con Maxx Morando, vínculo que progresó en silencio hasta confirmarse su compromiso. Esto sabemos del futuro esposo de Cyrus.
Aunque la relación surgió sin exposición mediática, su primera aparición conjunta ocurrió en el Gucci Love Parade de 2021.
Para entonces, ya circulaban dudas entre sus seguidores, especialmente después de que la cantante estrenara en Miami su tema You durante un especial televisivo con Pete Davidson.
I want that late night sweet magic / That forever lasting love / But only if it’s with you ("Quiero esa dulce magia nocturna / Ese eterno amor / Pero solo si es contigo", en español) fue el verso que alimentó sospechas sobre la identidad del destinatario.
En los meses posteriores, ambos fueron captados en diferentes viajes, entre ellos Cabo San Lucas, donde se les observó en actitud afectuosa. Una fuente cercana señaló en aquel momento a Us Weekly que eran “muy compatibles entre sí” y que la conexión respondía a afinidades personales. El mismo informante precisó que se trataba de una relación incipiente, con dos personas que estaban “aún conociéndose” mientras compartían gran parte de su tiempo libre.
Morando nació en California un 16 de noviembre de 1998 y se integró a la escena musical desde temprano.
Formó parte de The Regrettes entre 2015 y 2018 y después se vinculó al colectivo artístico Liily como baterista, escritor y productor. Su carrera lo llevó también a colaborar en el álbum Endless Summer Vacation de Cyrus en 2023.
La cantante ha descrito la dinámica con su pareja en términos directos. Durante una conversación con Harper’s Bazaar en noviembre de 2024 afirmó “Es muy parecido a mí. Simplemente no nos tomamos la vida demasiado en serio” y añadió: “Él ve la vida de manera muy diferente a mí”.
En otra parte de la entrevista contó que él utiliza Reddit con frecuencia y que incluso ha confiado en esa plataforma para cuidar a su mascota. “La verdad es que crió a nuestro perro gracias a Reddit. Le pregunto: '¿Estás seguro de que se supone que debemos hacer esto?'”, relató entre risas. “Y él responde: 'En Reddit dice bla, bla, bla'”, comentó.
El músico mantiene una presencia digital prácticamente nula más allá de promocionar su trabajo. El interés de Cyrus por la creatividad de Morando quedó retratado antes del inicio de su romance, cuando él colaboró con el diseñador Shane Kastl en un vestuario para la artista.
Cyrus explicó a Vogue: “Este look es una colaboración única entre dos de mis artistas emergentes favoritos, Maxx Morando y Shane Kastl” y destacó que la propuesta representaba una visión sostenible capaz de reinventar materiales.
De acuerdo con la información que la propia cantante ha compartido, la primera interacción entre ambos ocurrió en una cita a ciegas. La compatibilidad surgió desde ese encuentro inicial y se fortaleció con intereses comunes. La diferencia de edad tampoco ha sido un obstáculo. Mientras Cyrus tiene 33 años, Morando suma 27 y esa distancia generacional se convirtió, según ella, en un punto de afinidad.