Antes de Maxx Morando: ¿Qué famosos conquistaron el corazón de Miley Cyrus?

Liam Hemsworth – Primera etapa (2009–2013). Se conocieron filmando The Last Song. Tuvieron una relación intensa, con compromisos y rupturas incluidas.

Segunda etapa (2016–2019). Regresaron, reavivaron su relación, se comprometieron nuevamente y finalmente se casaron en 2018. La separación definitiva llegó en 2019.