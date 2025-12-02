Antes de Maxx Morando: ¿Qué famosos conquistaron el corazón de Miley Cyrus?

En esta fotogalería repasamos, en orden cronológico, quiénes conquistaron el corazón de la cantante antes de su relación actual.
Tyler Posey (2000–2002 aprox.) Un romance infantil. Tyler contó años después que él y Miley tuvieron un vínculo cuando eran preadolescentes.
Nick Jonas (2006–2007). Su primer amor oficial. Vivieron un romance muy mediático en plena era Disney Channel.
Justin Gaston (2008–2009). El modelo y cantante salió con Miley cuando ella tenía 16 años. Fue una relación muy visible para la prensa juvenil.
Liam Hemsworth – Primera etapa (2009–2013). Se conocieron filmando The Last Song. Tuvieron una relación intensa, con compromisos y rupturas incluidas.
Segunda etapa (2016–2019). Regresaron, reavivaron su relación, se comprometieron nuevamente y finalmente se casaron en 2018. La separación definitiva llegó en 2019.
Kellan Lutz (2013). Tras su primera ruptura con Liam, Miley fue relacionada brevemente con el actor de Crepúsculo, aunque nunca lo confirmaron oficialmente.
Patrick Schwarzenegger (2014–2015). Una relación pública y seguida por los paparazzis. Duraron varios meses y terminaron amistosamente.
Stella Maxwell (2015). La modelo de Victoria’s Secret vivió un breve romance con Miley, marcado por un fuerte foco mediático.
Kaitlynn Carter (2019). Su primera relación tras separarse y divorciarse de Liam. Fue muy comentada durante unas vacaciones virales en Italia.
Cody Simpson (2019–2020). Un noviazgo formal y estable durante casi un año. Compartían música, ejercicio y momentos constantes en redes.
Jared Leto (rumores intermitentes, 2014–2020). Aunque nunca se confirmó, durante varios años circularon reportes de una amistad “cercana” entre él y Cyrus.
Maxx Morando (2021–2025). Su pareja actual y con quien recientemente se comprometió. El músico se convertiría en el segundo esposo de Miley, algo que los fans están celebrando.