Antes de Maxx Morando: ¿Qué famosos conquistaron el corazón de Miley Cyrus?

Antes de comprometerse con Morando, Cyrus vivió romances que marcaron distintas etapas de su vida, desde amores adolescentes hasta relaciones mediáticas y un matrimonio

  • 02 de diciembre de 2025 a las 14:53
1 de 12

En esta fotogalería repasamos, en orden cronológico, quiénes conquistaron el corazón de la cantante antes de su relación actual.
2 de 12

Tyler Posey (2000–2002 aprox.) Un romance infantil. Tyler contó años después que él y Miley tuvieron un vínculo cuando eran preadolescentes.
3 de 12

Nick Jonas (2006–2007). Su primer amor oficial. Vivieron un romance muy mediático en plena era Disney Channel.
4 de 12

Justin Gaston (2008–2009). El modelo y cantante salió con Miley cuando ella tenía 16 años. Fue una relación muy visible para la prensa juvenil.
5 de 12

Liam Hemsworth – Primera etapa (2009–2013). Se conocieron filmando The Last Song. Tuvieron una relación intensa, con compromisos y rupturas incluidas.

Segunda etapa (2016–2019). Regresaron, reavivaron su relación, se comprometieron nuevamente y finalmente se casaron en 2018. La separación definitiva llegó en 2019.
6 de 12

Kellan Lutz (2013). Tras su primera ruptura con Liam, Miley fue relacionada brevemente con el actor de Crepúsculo, aunque nunca lo confirmaron oficialmente.
7 de 12

Patrick Schwarzenegger (2014–2015). Una relación pública y seguida por los paparazzis. Duraron varios meses y terminaron amistosamente.
8 de 12

Stella Maxwell (2015). La modelo de Victoria’s Secret vivió un breve romance con Miley, marcado por un fuerte foco mediático.
9 de 12

Kaitlynn Carter (2019). Su primera relación tras separarse y divorciarse de Liam. Fue muy comentada durante unas vacaciones virales en Italia.
10 de 12

Cody Simpson (2019–2020). Un noviazgo formal y estable durante casi un año. Compartían música, ejercicio y momentos constantes en redes.
11 de 12

Jared Leto (rumores intermitentes, 2014–2020). Aunque nunca se confirmó, durante varios años circularon reportes de una amistad “cercana” entre él y Cyrus.
12 de 12

Maxx Morando (2021–2025). Su pareja actual y con quien recientemente se comprometió. El músico se convertiría en el segundo esposo de Miley, algo que los fans están celebrando.
