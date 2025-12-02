"¿Tu papá te compró la corona?": Fátima Bosch responde al ataque más polémico de Miss Universo

Bosch reaccionó con seriedad y eliminó cualquier ambigüedad. "Me da muchísima risa porque hay tanta desinformación en los medios. No es verdad, y no porque digan muchas veces una mentira, se convierte en realidad. Mi papá y el licenciado (Raúl Rocha) se conocieron el día de Miss Universo cuando yo gané Miss Universo México, un saludo y adiós, ha tenido la misma relación que los demás papás de las compañeras, que es nula, simplemente lo ves en los eventos. Por prudencia cuando empecé mi reinado no dije nada porque estaba más concentrada en las obras de caridad y proyectos que íbamos a hacer en el año".