"¿Tu papá te compró la corona?": Fátima Bosch responde al ataque más polémico de Miss Universo

La mexicana, recién nombrada Miss Universo, Fátima Bosch ha tenido que convivir con un ruido mediático que nació al margen de su triunfo y que involucra a su familia y a figuras vinculadas al concurso.
Después de casi dos semanas de su coronación optó por pronunciarse y eligió hacerlo en una conversación con Jessica Carrillo para Al Rojo Vivo de Telemundo, donde sostuvo un tono firme y sin evasivas.
La entrevista arrancó con la pregunta más incómoda que había quedado pendiente. La conductora planteó sin rodeos "¿tu padre te compró la corona, Fátima?".
Bosch reaccionó con seriedad y eliminó cualquier ambigüedad. "Me da muchísima risa porque hay tanta desinformación en los medios. No es verdad, y no porque digan muchas veces una mentira, se convierte en realidad. Mi papá y el licenciado (Raúl Rocha) se conocieron el día de Miss Universo cuando yo gané Miss Universo México, un saludo y adiós, ha tenido la misma relación que los demás papás de las compañeras, que es nula, simplemente lo ves en los eventos. Por prudencia cuando empecé mi reinado no dije nada porque estaba más concentrada en las obras de caridad y proyectos que íbamos a hacer en el año".
Las dudas no han sido menores, alimentadas por versiones que vinculan al empresario Raúl Rocha, propietario del certamen, con investigaciones de la Fiscalía General de México. Esa narrativa generó un clima adverso para la reina mexicana.
Ella, sin embargo, asegura que nada de lo que se comenta ha sido demostrado. "No se ha probado nada, si no tienes pruebas y fundamentos, no alces la voz. De mi papá se dijeron muchas cosas y ni ahorita ni nunca van a poder probar. Me consta que cada cosa que tiene mi papá ha sido de horas de esfuerzo y sacrificio".
Bosch concede que la etapa posterior al concurso ha tenido una dureza inesperada, aún así no reniega de su título ni de su papel al frente del certamen.
"Ha sido difícil porque creo que siempre que se alza la voz para demeritar el triunfo de una mujer o decir mentiras de una familia o de una organización que ha hecho las cosas bien. Es fuerte, como mujer me cuesta entender el porqué querían poner a alguien contra el suelo", comentó,
Frente a la presión mediática recalca que su rol no debe confundirse con discusiones ajenas a su cargo.
"Todos esos temas legales no me corresponden, yo soy Miss Universo, soy la voz de las mujeres del mundo, lo que me corresponde es que no politicen mi participación, no tengo intereses políticos. Nunca habían tenido una Miss tan transparente que hablara de temas políticos, sociales, del clima; rompí un molde que a mucha gente no le gustó, tal vez querían una Barbie que no hablara".
Lejos de asumir una postura defensiva, asegura que su lugar está bien ganado.
"Yo me merezco esta corona y esta banda, se pueden decir muchas cosas pero verdad solo hay una. Yo hice el mismo esfuerzo que todas mis compañeras, pasamos las mismas pruebas y gané yo, ¿por qué renunciaría a algo por lo que trabajé? Es muy injusto que hagan eso. Nunca había estado en este ambiente, claro que me duele, porque atacan a mi familia y a mí, pero yo nunca voy a dejar de estar aquí", expresó.
En su reflexión final mira hacia adelante, convencida de que el certamen atraviesa una transformación.
La actual embajadora de la belleza mundial es originaria de Tabasco, México y tiene 25 años.