¡Adiós Bridgerton!: Regé-Jean Page, en nueva serie erótica de Netflix

Cuando se creía que Regé-Jean Page ya había logrado su mejor proyecto en Netflix, la plataforma confirma que tiene algo más (y quizá aun mejor) para él.
Regé-Jean Page, conocido por interpretar a El Duque de la exitosa serie de época Bridgerton, protagonizará Hancock Park, una trama de suspense erótico que está desarrollando Netflix.
El actor se pondrá en la piel de un miembro de la alta sociedad angelina "cuya familia lucha por mantener su estatus".
Así lo informó este martes el coloso del entretenimiento a través de su página TUDUM.
La apuesta es escrita por Matthew Barry y con producción ejecutiva de Page a través de su productora A Mighty Stranger.
El proyecto seguirá a "un forastero peligrosamente carismático que invade la vida de una familia angelina aparentemente perfecta al alquilar su casa de huéspedes en el patio trasero", adelantó Netflix.
"A medida que se adentra en su mundo, la fachada de esta comunidad de élite comienza a desmoronarse y expone el deseo, el engaño y la obsesión que acechan en cada rincón de uno de los barrios más codiciados de Los Ángeles", agregó la plataforma de contenidos en línea.
Por el momento se desconoce el reparto que acompañará a Page en este nuevo proyecto, así como su fecha de estreno.
El actor británico-zimbabuense de 37 años saltó a la fama en 2020 durante la primera temporada de la dramática 'Bridgerton', que sigue la historia de amor de Daphne Bridgerton y Simon Basset, duque de Hastings.
De momento y tras el anuncio, los fans del intérprete celebran este próximo proyecto que les permitirá volver a verlo en pantalla, ahora en una faceta aún más erótica que con la que saltó a la fama mundial.
El regreso de Regé-Jean a Netflix se produce después de protagonizar en 2022 "El hombre gris", junto a Ryan Gosling.
¿Habrá manera de que uno de los hombres más sexys del mundo, como lo han titulado los medios y las audiencias en los últimos años, pueda verse aún más seductor? Pronto Netflix dará la respuesta.