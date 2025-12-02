  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

¡Adiós Bridgerton!: Regé-Jean Page, en nueva serie erótica de Netflix

El actor se pondrá en la piel de un miembro de la alta sociedad angelina "cuya familia lucha por mantener su estatus", informó este martes el gigante del streaming

  • 02 de diciembre de 2025 a las 14:52
¡Adiós Bridgerton!: Regé-Jean Page, en nueva serie erótica de Netflix
1 de 12

Cuando se creía que Regé-Jean Page ya había logrado su mejor proyecto en Netflix, la plataforma confirma que tiene algo más (y quizá aun mejor) para él.

 Fotos: Instagram.
¡Adiós Bridgerton!: Regé-Jean Page, en nueva serie erótica de Netflix
2 de 12

Regé-Jean Page, conocido por interpretar a El Duque de la exitosa serie de época Bridgerton, protagonizará Hancock Park, una trama de suspense erótico que está desarrollando Netflix.
¡Adiós Bridgerton!: Regé-Jean Page, en nueva serie erótica de Netflix
3 de 12

El actor se pondrá en la piel de un miembro de la alta sociedad angelina "cuya familia lucha por mantener su estatus".

 Foto: EFE.
¡Adiós Bridgerton!: Regé-Jean Page, en nueva serie erótica de Netflix
4 de 12

Así lo informó este martes el coloso del entretenimiento a través de su página TUDUM.

 Foto: EFE.
¡Adiós Bridgerton!: Regé-Jean Page, en nueva serie erótica de Netflix
5 de 12

La apuesta es escrita por Matthew Barry y con producción ejecutiva de Page a través de su productora A Mighty Stranger.

 Foto: Shutterstock.
¡Adiós Bridgerton!: Regé-Jean Page, en nueva serie erótica de Netflix
6 de 12

El proyecto seguirá a "un forastero peligrosamente carismático que invade la vida de una familia angelina aparentemente perfecta al alquilar su casa de huéspedes en el patio trasero", adelantó Netflix.

 Foto: Instagram.
¡Adiós Bridgerton!: Regé-Jean Page, en nueva serie erótica de Netflix
7 de 12

"A medida que se adentra en su mundo, la fachada de esta comunidad de élite comienza a desmoronarse y expone el deseo, el engaño y la obsesión que acechan en cada rincón de uno de los barrios más codiciados de Los Ángeles", agregó la plataforma de contenidos en línea.

 Foto: Shutterstock.
¡Adiós Bridgerton!: Regé-Jean Page, en nueva serie erótica de Netflix
8 de 12

Por el momento se desconoce el reparto que acompañará a Page en este nuevo proyecto, así como su fecha de estreno.

 Foto: Instagram.
¡Adiós Bridgerton!: Regé-Jean Page, en nueva serie erótica de Netflix
9 de 12

El actor británico-zimbabuense de 37 años saltó a la fama en 2020 durante la primera temporada de la dramática 'Bridgerton', que sigue la historia de amor de Daphne Bridgerton y Simon Basset, duque de Hastings.

Foto: Shutterstock.
¡Adiós Bridgerton!: Regé-Jean Page, en nueva serie erótica de Netflix
10 de 12

De momento y tras el anuncio, los fans del intérprete celebran este próximo proyecto que les permitirá volver a verlo en pantalla, ahora en una faceta aún más erótica que con la que saltó a la fama mundial.

 Foto: Shutterstock.
¡Adiós Bridgerton!: Regé-Jean Page, en nueva serie erótica de Netflix
11 de 12

El regreso de Regé-Jean a Netflix se produce después de protagonizar en 2022 "El hombre gris", junto a Ryan Gosling.

 Foto: Instagram.
¡Adiós Bridgerton!: Regé-Jean Page, en nueva serie erótica de Netflix
12 de 12

¿Habrá manera de que uno de los hombres más sexys del mundo, como lo han titulado los medios y las audiencias en los últimos años, pueda verse aún más seductor? Pronto Netflix dará la respuesta.

 Foto: Instagram.
Cargar más fotos