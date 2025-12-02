Quentin Tarantino revela, según él, cuál es la mejor película del siglo XXI

Los Ángeles, Estados Unidos.- El cineasta estadounidense Quentin Tarantino eligió el filme 'Black Hawk Down', de Ridley Scott, como la mejor película del siglo XXI, al ordenar del uno al veinte sus películas favoritas en el podcast del novelista californiano Bret Easton Ellis.

"Mantiene la intensidad durante las 2 horas 45 minutos, o lo que dure, la volví a ver recientemente, mi corazón latió todo el tiempo de la película; me atrapó y no me soltó, y hacía tiempo que no la veía". "La hazaña de dirección es más que extraordinaria", dijo Tarantino de acuerdo con el blog especializado World of Reel. El director, famoso por sus películas sangrientas, presentó una selección ecléctica, e incluso inesperada, de filmes con 'Toy Story 3', dirigida por Lee Unkrich, en el segundo lugar de su lista.

"Esos últimos cinco minutos me arrancaron el corazón, y ni siquiera intento describir el final, empiezo a llorar y me atraganto... Es simplemente extraordinaria. Es casi una película perfecta. Y ni siquiera hablamos de los grandes momentos de comedia, que no paran", mencionó sobre la película de juguetes de 2010. Una de las reglas de la selección era elegir una película por director. El tercer puesto se lo otorgó a 'Lost in Translation', de Sofia Coppola; el cuarto a 'Dunkerque', de Christopher Nolan; y el quinto a 'There Will Be Blood', de Paul Thomas Anderson.