Austin Butler, el nuevo psicópata de Wall Street: American Psycho regresa

1

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor Austin Butler, conocido por su interpretación de Elvis Presley en la película Elvis de Baz Luhrmann, ha sido elegido para encarnar a Patrick Bateman en una nueva adaptación del clásico literario American Psycho, escrito por Bret Easton Ellis, según Variety.

2

Este ambicioso proyecto estará bajo la dirección de Luca Guadagnino, reconocido por su estilo visual y narrativo en películas como Call Me by Your Name, Suspiria y Bones and All.

3

El guion, a cargo de Scott Z. Burns (The Laundromat), no pretende ser un remake de la película de culto de 2000 protagonizada por Christian Bale, sino una reinterpretación de la novela con un enfoque fresco y contemporáneo.