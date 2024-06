“Lista A”: Una nueva ola de actores y actrices en ascenso

Las estrellas jóvenes de hoy son menos formuladas y más versátiles, moviéndose entre el cine de estudio, independiente y la televisión. No hay un “tipo” dominante, y no compiten directamente entre sí.

A pesar de que las listas de estudios siguen dominadas por franquicias, los ejecutivos buscan vehículos estrella nuevamente, a menudo en forma de remakes o reinicios.

La industria lucha por atraer público a los cines y adaptarse a las nuevas realidades económicas. Estrellas como Sydney Sweeney y Glen Powell, que recaudaron 220 millones de dólares en taquilla con Everyone But You, ofrecen optimismo a los estudios.

Sin embargo, la diversidad sigue siendo un área problemática, con la mayoría de los nombres en la lista aún siendo blancos.Timothée Chalamet y Zendaya lideran la lista de jóvenes talentos, pero aún no alcanzan el nivel de estrellas como Margot Robbie, Emma Stone o Michael B. Jordan.