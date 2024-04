Zendaya admite que “desearía haber ido a la escuela”

“También fue un poco aterrador porque pensé: ‘Espero que la gente me compre como de mi edad, o tal vez un poco mayor, porque tengo amigos que tienen hijos, o que están teniendo hijos’”, agregó.

La actriz de Skake It Up, de Disney, ha catapultado (aún más) su nombre dentro de la industria de la moda por los acertados looks que, junto a su estilista Law Roach, ha escogido para los eventos de sus diferentes producciones.

Precisamente, en medio de su era de “Rivales” que estrena el próximo 26 de abril, ha vuelto a estar en boca de todos por sus alusivos -y bien escogidos- vestuarios.