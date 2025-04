El emotivo mensaje con el que Memo del Bosque anunció su muerte

Ciudad de México, Mexico.- "Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más", dice un fragmento del mensaje compartido en las redes sociales de Memo del Bosque anunciando su muerte.

Este es el emotivo comunicado con el que Memo del Bosque anunció su muerte:

"Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más.

Doy gracias a Dios por permitirme seguir viviendo desde el 2017 que fui diagnosticado, y haber podido disfrutar a mis hijos, a Vica y a toda mi familia. Doy gracias por mis amigos que nunca se fueron. Gracias por todo su amor.

Fue un largo viaje de experiencias y emociones que agradezco haber vivido y compartido con cada uno.

Ahora he acabado la pelea, mi lucha terminó y ahora soy un nuevo ser que goza en la presencia de su Creador. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo, mi Señor. Con amor, Memo del Bosque".