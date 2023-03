Premios Oscar 2023 en vivo: Famosos en la alfombra, ganadores y más

- “Marcel the Shell With Shoes On”

5:30 PM: Alfonso Cuarón, nominado al mejor cortometraje, dijo que “Esto es una celebración, no puedo estar nervioso, simplemente hay que disfrutarlo”.

5:20 PM Ana de Armas agradece nominación. “Estoy agradecida por este proyecto (Blondie). Desde que me invitaron me interesó mucho y sé que me gustó interpretar a una histórica (Marilyn Monroe). Hoy estoy muy agradecida por estar aquí y voy a disfrutar esta gala”, dijo.



5:10 PM Winnie Harlow impacta con su belleza. La modelo canadiense lucha contra el vitiligo. Su look es uno de los más aplaudidos en esta gala.