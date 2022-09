El “Club de Supervivientes”: exempleados de Meghan Markle y el príncipe Harry revelan la pesadilla de trabajar con ellos

LONDRES, INGLATERRA.- Como una “sociópata narcisista” era considera la duquesa de Sussex, Meghan Markle, por sus exempleados del Palacio de Kensington que incluso se hacen llamar el “Club de Supervivientes”.

Según revelaron los afectados a la escritora Valentine Low, quien escribió “Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown” (Cortesanos: el poder oculto detrás de la corona) ellos sufrieron de la tiranía de la exactriz estadounidense en los años que estuvo viviendo bajo la Familia Real.

Fue el diario The Sun el que obtuvo algunos extractos “explosivos” del libro en el que detallan el comportamiento desagradable de Meghan y su esposo, el príncipe Harry.

“Todos sabían que la institución sería juzgada por su felicidad. El error que cometieron fue pensar que ella quería ser feliz. Ella quería ser rechazada, porque estaba obsesionada con esa narrativa desde el primer día”, mencionó uno de los exmiembros del personal.

Asimismo, muchos de ellos sostuvieron que los Sussex planearon su salida de la monarquía desde un principio y que el acoso de la prensa no fue la verdadera razón de su partida o la indiferencia de la familia.

La escritora describió un supuesto incidente en el que la estadounidense arremetió contra una empleada frente a otras personas al decirle: “No te preocupes. Si hubiera literalmente alguien más a quien pudiera pedirle que hiciera esto, se lo pediría a él en lugar de a ti”.

Al parecer, William, que también vivía en el Palacio, consoló a la mujer y le dijo a esa empleada que estaba haciendo bien su trabajo.

Asimismo, otra personas relataron que Meghan atacó verbalmente a los empleados en numerosas ocasiones y no les contestaba el teléfono cuando intentaban comunicarse.

La escritora aseguró que un miembro del personal quedó “completamente destruido” en su experiencia laborando para los Sussex.

Un exayudante real afirmó sobre la pareja: “Cada 10 minutos ella y Harry me gritaban. Era: ‘no puedo creer que hayas hecho esto. Me has defraudado. ¿En qué estabas pensando?’” (...) se prolongó durante un par de horas”.

Es por estas acciones que se hicieron llamar el “Club de sobrevivientes de los Sussex” e incluso revelaron que tras que la pareja renunció a sus cargos reales llamaron a Meghan “psicópata narcisista”.

Los integrantes del “Club de Supervivientes” incluían a Samantha Cohen, a quien la reina Isabel II había pedido personalmente que interviniera como secretaria privada de la pareja y que trabajó para los Sussex desde su boda en mayo de 2018 hasta el final de su gira por Sudáfrica en septiembre de 2019, y Sara Latham, quien estuvo a cargo de comunicaciones. Otros incluyeron a la subsecretaria de prensa Marnie Gaffney.

En otro extracto del libro, el jefe de prensa del palacio, Jason Knauf, supuestamente habría escrito un correo electrónico en 2018 al secretario privado del príncipe William sobre los “problemas muy serios” que habían por el comportamiento de Markle.

Por lo que se le pidió a Harry y Meghan que tuvieran un mejor tacto con los empleados y que los trataran con más respeto a lo que ella habría respondido: “No es mi trabajo mimar a la gente”.

