Meghan Markle y el príncipe Harry compartirán su historia de amor

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Poco a poco Meghan Markle está volviendo a la vida pública. Hace unas semanas apareció en el mundo con su podcast “Archetypes” y muy pronto lo hará en Netflix.

Sin brindar muchos detalles, pero sí las razones, la duquesa de Sussex, en una entrevista para “The Cut”, confesó que desde hace un tiempo junto a su esposo Harry han venido preparando un documental que contará el lado poco visto de ellos: su historia de amor.

El estreno de este trabajo se tiene previsto para dentro de unos meses y mostrará la faceta más desconocida de los exroyals.

Markle fue muy cuidadosa a la hora de no revelar detalles de las sorpresas que tiene la serie, que forma parte de uno de los proyectos del multimillonario acuerdo que firmaron con Netflix.

Señaló que el romanticismo será la nota dominante en algunos episodios. “Esa parte de mi vida que no he podido compartir, que la gente no ha podido ver, es nuestra historia de amor. Espero que ese sea el sentimiento que deje en la gente todos los contenidos y proyectos en los que estamos trabajando”, comentó.

Harry también hizo un comentarios sobre este proyecto y presumió la buena relación profesional que existe en el matrimonio.

“Para nosotros ha sido normal y natural trabajar juntos, y es raro porque en general suele haber mucha presión en ese sentido. La mayoría de la gente que conozco, entre los que se incluyen personas de mi propia familia, no son capaces de trabajar y vivir juntos”, confesó Harry.

