Éxitos de Mon Laferte: Las seis canciones más escuchadas de la artista

”Mi buen amor” fue una colaboración con Enrique Bunbury que ya suma casi 600 millones de vistas. Esta magistral obra ha sido un himno para aquellas parejas que no se encuentran en el mejor momento de su relación.

“La peor sensación es no saber si seguir intentándolo o ya no; que la persona con palabras te diga que quiere seguir con esto pero que con acciones hace que quieras alejarte para siempre”, “Para mi buen amor, él que me prometió tantas cosas, ilusiones y sueños que nunca cumplió , el que juraba amarme, el que se iba y volvía a mi vida todas las veces que quiso, con esta canción me despido para siempre de él”, son algunas de las dedicatorias que figuran en los comentarios del vídeo oficial.