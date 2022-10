“The Witcher” confirma cuarta temporada y anuncia sustituto de Henry Cavill

Antes de la tercera temporada llegará The Witcher: Blood Origin , un spin-off en forma de precuela que estará disponible justo a tiempo para navidad, el 25 de diciembre.

La tercera temporada de The Witcher de Netflix se estrenará en 2023, pero todavía no se ha informado mucho al respecto.

Si bien, la temporada 3 de esta serie todavía no se ha estrenado, ya se extendió para una cuarta temporada, pero vienen con un cambio que pondrá triste a sus fánaticos.

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La popular serie The Witcher de Netflix anunció una cuarta temporada, pero lo hará sin la participación del actor Henry Cavill tras la tercera temporada, quien volvería a interpretar a Superman en el universo DC de Marvel.

“Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado lleno de monstruos y aventuras y, por desgracia, dejaré mi medallón y mis espadas para la temporada 4”, dijo Cavill en un comunicado. “En mi lugar, el fantástico Sr. Liam Hemsworth tomará el manto del Lobo Blanco.

Al igual que con los más grandes personajes literarios, paso la antorcha con reverencia por el tiempo que pasé encarnando a Geralt y con entusiasmo por ver la versión de Liam de este hombre tan fascinante y lleno de matices. Liam, buen señor, este personaje tiene una profundidad tan maravillosa, disfruta sumergiéndote y viendo lo que puedes encontrar”.

Hemsworth está entusiasmado con esta nueva aventura. “Como fanático de Witcher, estoy encantado con la oportunidad de interpretar a Geralt de Rivia”, dijo en un comunicado. “Henry Cavill ha sido un Geralt increíble, y me siento honrado de que me entregue las riendas y me permita tomar las espadas del Lobo Blanco para el próximo capítulo de su aventura.

“Henry, he sido fan tuyo durante años y me inspiró lo que aportaste a este querido personaje. Puede que tenga algunas botas grandes que llenar, pero estoy realmente emocionado de entrar en el mundo de The Witcher”, aseguró Liam Hemsworth.

