Patricio Milad: “En la novela negra se encuentra lo mejor y lo peor del ser humano”

¿Es, hasta ahora, el “Asesino del hielo” el villano más particular que ha descrito en sus libros? Efectivamente, el “Asesino del hielo” (que podría haber sido el título mismo del libro), hasta la fecha, ha sido el más sádico e inteligente antagonista de todas mis novelas; no solo es fuerte y sagaz, sino que tiene un alto coeficiente intelectual. Eso, en la vida real, cuando ocurre en los asesinos seriales psicópatas, hace que se conviertan en criminales tristemente célebres. Tenemos los ejemplos de Gary Michael Heidnik, Tsutomu Miyazaki, Rodney Alcala, Andrew Cunanan o Ted Bundy. Por tanto, me costó dar con la configuración del personaje: tenía que ser un tipo más corpulento y violento que Frank y, al mismo tiempo, muy analítico.

Defina “Némesis” en tres palabras clave y explique el porqué.

Definirla con tres palabras clave no es fácil, pero haré el intento. Las palabras serían crimen, maldad y justicia. Hay presencia de delito (crimen) en la historia; es su eje central. Ocurren en esta ciudad ficticia del Polo Norte, llamada Némesis. En aquellos nevados parajes, hay uno o varios asesinos en serie que están matando mujeres; y no solo eso, sino que hay situaciones que están relacionadas con el tráfico de órganos. Hay maldad, puesto que Frank tiene que hacer frente a diversos actos de violencia, producto de la investigación criminal y las relaciones que establece. Por último, y no quiero con esto adelantarme al final del libro, podría haber (o no) una venganza justiciera; de allí el nombre, que surge de la mitología griega... la Diosa Némesis. De todas formas, la novela es rápida, cronológica, entretenida y llena de acción. Por supuesto, solo para adultos.

¿Dónde podemos adquirir el conjunto de sus obras publicadas?

