El silencio entre el rey Carlos y el príncipe Harry se prolonga dos semanas

Londres, Inglaterra.- El príncipe Harry no ha hablado con el rey Carlos III desde su llegada al Reino Unido hace dos semanas, según fuentes reales citadas por el diario Mirror. El duque de Sussex no ha concertado ninguna llamada con su padre desde que le comunicó su decisión de trasladarse de nuevo a Inglaterra junto a Meghan Markle y sus dos hijos, Archie y Lilibet.

De acuerdo con estas fuentes, Carlos III se encontraba en su residencia de verano en Balmoral, Escocia, cuando su hijo le anunció el cambio. El monarca y el resto de la familia real habrían quedado sorprendidos por la noticia, y el rey se mostraría desconcertado por no haber sido informado con antelación de un movimiento de esta magnitud.