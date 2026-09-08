El silencio entre el rey Carlos y el príncipe Harry se prolonga dos semanas

Londres, Inglaterra.- El príncipe Harry no ha hablado con el rey Carlos III desde su llegada al Reino Unido hace dos semanas, según fuentes reales citadas por el diario Mirror. El duque de Sussex no ha concertado ninguna llamada con su padre desde que le comunicó su decisión de trasladarse de nuevo a Inglaterra junto a Meghan Markle y sus dos hijos, Archie y Lilibet.
De acuerdo con estas fuentes, Carlos III se encontraba en su residencia de verano en Balmoral, Escocia, cuando su hijo le anunció el cambio. El monarca y el resto de la familia real habrían quedado sorprendidos por la noticia, y el rey se mostraría desconcertado por no haber sido informado con antelación de un movimiento de esta magnitud.
Los duques de Sussex regresaron al Reino Unido hace dos semanas por un periodo prolongado, seis años después de haber renunciado a sus funciones oficiales dentro de la monarquía. Según informó previamente Page Six, la vuelta responde al deseo de acercarse a Carlos III, quien continúa en tratamiento contra el cáncer.
Este lunes, el propio rey rompió su silencio sobre la situación. A través de una carta enviada por el lord chambelán, se confirmó que Harry y Meghan no ejercerán funciones como miembros activos de la monarquía ni podrán utilizar los tratamientos de alteza real, al considerarse ahora ciudadanos privados con intereses comerciales y benéficos.
En julio, antes de conocerse la decisión de mudanza, Carlos III había dado un primer paso hacia el acercamiento al invitar a la pareja a su residencia de Highgrove, encuentro en el que coincidió con sus nietos por primera vez en cuatro años. Por su parte, el príncipe Guillermo y Kate Middleton mantendrían la distancia con los duques de Sussex durante esta nueva etapa en Inglaterra.