La respuesta oficial de Buckingham Palace tras la vuelta de Harry y Meghan a Reino Unido

Los Ángeles, Estados Unidos.- El rey Carlos III confirmó que Harry y Meghan Markle no recuperarán su condición de miembros activos de la familia real pese a su regreso al Reino Unido. Según una carta remitida en nombre del monarca por el Lord Chamberlain y recogida por la BBC, los duques de Sussex mantienen su estatus de ciudadanos privados y no podrán utilizar los títulos de Su Alteza Real.
El comunicado recuerda que el acuerdo alcanzado en enero de 2020, cuando la pareja renunció a sus funciones representativas, sigue vigente. Además descarta cualquier fórmula intermedia que les permitiera combinar apariciones institucionales con sus proyectos comerciales. La misiva señala que las labores benéficas del matrimonio corresponden a su ámbito personal.
El documento fue enviado al equipo de Harry, al Gobierno británico, a las fuerzas armadas y a los Lord Lieutenants del país, según fuentes de Palacio citadas por la BBC.
Harry, Meghan y sus hijos Archie y Lilibet llegaron al Reino Unido a finales de agosto, tras aterrizar en el aeropuerto de Birmingham procedentes de California. El desembarco se produce seis años después de que el matrimonio abandonara sus funciones oficiales. Distintas fuentes apuntan a que la decisión de instalarse de nuevo en suelo británico busca acercar a los niños a su abuelo, que continúa en tratamiento contra el cáncer.
El reencuentro familiar se había producido meses antes, en julio, cuando Carlos III invitó a la pareja a su residencia de Highgrove, un encuentro en el que también participó la reina consorte Camila y que permitió al monarca ver a sus nietos por primera vez en cuatro años.