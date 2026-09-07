La respuesta oficial de Buckingham Palace tras la vuelta de Harry y Meghan a Reino Unido

Los Ángeles, Estados Unidos.- El rey Carlos III confirmó que Harry y Meghan Markle no recuperarán su condición de miembros activos de la familia real pese a su regreso al Reino Unido. Según una carta remitida en nombre del monarca por el Lord Chamberlain y recogida por la BBC, los duques de Sussex mantienen su estatus de ciudadanos privados y no podrán utilizar los títulos de Su Alteza Real.

El comunicado recuerda que el acuerdo alcanzado en enero de 2020, cuando la pareja renunció a sus funciones representativas, sigue vigente. Además descarta cualquier fórmula intermedia que les permitiera combinar apariciones institucionales con sus proyectos comerciales. La misiva señala que las labores benéficas del matrimonio corresponden a su ámbito personal.