¿Vuelven para quedarse? Harry y Meghan aterrizan en el Reino Unido junto a sus hijos

Londres, Inglaterra.- Los duques de Sussex, Harry y Meghan, llegaron hoy al Reino Unido para establecerse por un tiempo en el país con sus dos hijos, los príncipes Archie y Lilibet, seis años después del controvertido "Megxit", la ruptura de la pareja de la Casa Real británica, según la BBC, una información adelantada primero por el periódico The Telegraph. Los duques aterrizaron en avión privado este mediodía en el aeropuerto de Birmingham, en el centro de Inglaterra, dice el diario. Otros medios habían adelantado minutos antes que su aterrizaje era inminente. Medios británicos y estadounidenses revelaron la semana pasada la decisión del príncipe Harry, hijo de Carlos III, y Meghan de volver al Reino Unido, donde han matriculado a sus hijos en un colegio. La pareja, según el Telegraph, también ha viajado con sus dos perras -Mia y Paula-.

Por razones de seguridad, se desconoce el colegio al que irán los pequeños príncipes, pero se estima que será uno privado.



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El pasado julio, Harry y Meghan visitaron en forma privada al rey en su residencia de campo de Highgrove, ubicada en el condado de Gloucestershire, al oeste de Inglaterra, aunque según se ha filtrado no informaron entonces al rey de sus planes inmediatos de regreso. También estuvieron en la mansión del tío materno de Harry, el conde de Spencer, en el centro de Inglaterra, donde Diana de Gales está enterrada. Una de las razones para la vuelta de los duques, según los medios, era que Meghan estaba en conversaciones para actuar en la serie de Netflix The Gentlemen, del cineasta Guy Ritchie, pero esto ha sido desmentido por la exdirectora de Vanity Fair Tina Brown, que afirmó que la aparición de Meghan en la serie ha sido descartada ante la "reacción negativa" recibida. Los duques decidieron apartarse de la Casa Real a principios de 2020 para instalarse en California y ser financieramente independientes, pero años después criticaron con dureza a la familia real por el supuesto maltrato que recibió Meghan, entre otras cosas por su condición de mestiza.