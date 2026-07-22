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El príncipe George, nieto del rey Carlos III, cumple 13 años y así lo celebra la Casa Real

Tras las vacaciones de verano, George iniciará sus estudios en el prestigioso colegio Eton, donde también se formaron su padre, el príncipe William, y su tío Harry

  • Actualizado: 22 de julio de 2026 a las 09:28
El príncipe George, nieto del rey Carlos III, cumple 13 años y así lo celebra la Casa Real

Los príncipes Guillermo y Catalina compartieron una nueva fotografía para conmemorar la fecha.

Foto: Instagram/princeandprincessofwales/

Londres, Inglaterra.- El príncipe George, nieto del rey Carlos III y segundo en la línea de sucesión a la corona británica, cumple este miércoles 13 años de edad, meses antes de iniciar su educación secundaria en el exclusivo colegio de Eton.

Con motivo de esta celebración, los príncipes de Gales, William y Kate, colgaron en sus redes sociales una instantánea de su hijo mayor tomada por Matt Porteous, el fotógrafo preferido por la familia para festejos especiales.

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En la foto, el príncipe aparece de pie, con las manos en los bolsillos y vestido con una camisa blanca de cuello abierto y una americana en color oscuro, acompañado por el mensaje: "Feliz cumpleaños, Jorge", junto a un emoji de confeti.

El adolescente disfruta actualmente de sus vacaciones estivales antes de empezar el próximo septiembre en Eton, el colegio privado ubicado cerca de Windsor, a las afueras de Londres, donde también estudió su padre, William, y su tío, el príncipe Harry.

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George es segundo en la línea de sucesión, por detrás de su padre y por delante de sus hermanos, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. En septiembre, el príncipe George será alumno interno en una de las residencias de Eton, atendidas por personal del colegio.

Hasta ahora había estudiado en la escuela Lambrook, en el condado de Berkshire (a las afueras de Londres), junto a sus dos hermanos menores, Charlotte (11) y Louis (8).

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Redacción web
Agencia EFE

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