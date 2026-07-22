El príncipe George, nieto del rey Carlos III, cumple 13 años y así lo celebra la Casa Real

Londres, Inglaterra.- El príncipe George, nieto del rey Carlos III y segundo en la línea de sucesión a la corona británica, cumple este miércoles 13 años de edad, meses antes de iniciar su educación secundaria en el exclusivo colegio de Eton.

Con motivo de esta celebración, los príncipes de Gales, William y Kate, colgaron en sus redes sociales una instantánea de su hijo mayor tomada por Matt Porteous, el fotógrafo preferido por la familia para festejos especiales.

En la foto, el príncipe aparece de pie, con las manos en los bolsillos y vestido con una camisa blanca de cuello abierto y una americana en color oscuro, acompañado por el mensaje: "Feliz cumpleaños, Jorge", junto a un emoji de confeti. El adolescente disfruta actualmente de sus vacaciones estivales antes de empezar el próximo septiembre en Eton, el colegio privado ubicado cerca de Windsor, a las afueras de Londres, donde también estudió su padre, William, y su tío, el príncipe Harry.