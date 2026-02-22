BAFTA 2026: Así lució Kate Middleton en su esperado regreso

La princesa de Gales ha vuelto a pisar la alfombra roja de los BAFTA por primera vez en tres años, ya que Guillermo acudió en solitario en 2024, cuando Catalina todavía se recuperaba de una cirugía abdominal y aún no había hecho público su diagnóstico de cáncer -de tipología no especificada-, que ahora ya está en remisión.