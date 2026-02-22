Hailee Steinfeld habla de cómo se prepara mentalmente para ser madre por primera vez

Con la fecha de parto aproximándose, Hailee Steinfeld ha compartido en su newsletter Beau Society cómo está viviendo las semanas previas al nacimiento de su primer hijo junto al quarterback de los Buffalo Bills, Josh Allen, con quien se casó en mayo de 2025 en una ceremonia en California.
Más allá de las listas de tareas y la reorganización doméstica habitual antes de una llegada, la actriz de 29 años describe un proceso de preparación más personal.
"La parte más profunda y edificante de prepararme para este bebé ha sido el lado introspectivo: las conversaciones silenciosas que tengo conmigo misma casi todos los días", escribió.
"A veces me encuentro haciéndome grandes preguntas, como qué tipo de madre voy a ser, o teniendo vívidos sueños diurnos sobre cómo será nuestra vida cuando los tres estemos juntos en la habitación del bebé."
La actriz también mencionó el proceso de montar el cuarto del bebé, que describe como emocionalmente más intenso de lo esperado: "He ido y venido sobre pequeños detalles más de lo que me gustaría admitir. ¿Por qué elegir una mecedora resulta tan emotivo?".
Por otro lado, reconoció el papel de su entorno: su madre organizó una baby shower en su casa la semana pasada, y el apoyo de amigos y familiares ha sido constante desde el anuncio del embarazo.
Steinfeld y Allen anunciaron que esperaban su primer hijo en diciembre de 2025, a través de una sesión de fotos invernal publicada en la misma plataforma donde la actriz comparte su newsletter.
La pareja comenzó su relación en 2023 y formalizó su compromiso en noviembre de 2024, antes de casarse seis meses después.