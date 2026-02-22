Por qué James Van Der Beek necesitó una colecta popular tras décadas trabajando en Hollywood

A esto se sumaron deudas fiscales con el IRS por más de 269.000 dólares a principios de esta década, el coste del alquiler de un rancho de 36 hectáreas en las afueras de Austin —propiedades comparables oscilan entre 10.000 y 30.000 dólares mensuales— y, sobre todo, el elevado precio de los tratamientos oncológicos alternativos a los que recurrió, algunos de ellos en clínicas especializadas en el extranjero que pueden superar los 65.000 dólares por estancia. Ninguno de esos gastos está cubierto por el seguro médico del sindicato de actores.