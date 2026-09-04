  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

El silencio de William y Kate tras el regreso de Harry a Inglaterra

Un allegado a los príncipes de Gales explicó cuál será la línea de actuación de la pareja tras la vuelta de los duques de Sussex al país

  • Actualizado: 04 de septiembre de 2026 a las 08:37
El silencio de William y Kate tras el regreso de Harry a Inglaterra

Por el momento, los príncipes de Gales no han emitido ningún comunicado oficial sobre el regreso de los duques de Sussex al país, un movimiento que distintos analistas de la Casa Real consideran relevante de cara a la línea de sucesión.

 Foto: shutterstock

Londres, Inglaterra.- Los príncipes de Gales, Kate y William, mantendrán su forma habitual de actuar tras el regreso de los duques de Sussex al Reino Unido, según trasladó un allegado de la pareja al Daily Mail.

La fuente señaló que la ubicación de los duques resulta indiferente para los príncipes de Gales, que continuarán centrados en sus compromisos institucionales. Harry, de 41 años, y Meghan Markle, de 45, regresaron a Reino Unido la semana pasada junto a sus hijos, Archie, de 7, y Lilibet, de 5, tras seis años residiendo en Estados Unidos desde su salida de la primera línea de la Familia Real.

¿Vuelven para quedarse? Harry y Meghan aterrizan en el Reino Unido junto a sus hijos

El viaje se realizó en un vuelo privado con aterrizaje en el aeropuerto de Birmingham el pasado 26 de agosto. El traslado responde al deseo del matrimonio de acercarse al rey Carlos III, que continúa su tratamiento oncológico, y de que sus hijos estrechen vínculos con la familia.

El príncipe Enrique pierde caso contra el Daily Mail: acusa a la justicia de "encubrimiento"

El monarca, de 77 años, habría sido informado de la decisión pocos días antes de que la noticia se hiciera pública. La pareja mantendrá sus proyectos empresariales y buscará una residencia no vinculada a la Corona, con la región de los Cotswolds como principal opción, a unas dos horas de Windsor, donde residen los príncipes de Gales. Los hijos de los duques de Sussex ya han sido matriculados en un centro educativo privado con un coste anual cercano a los $35,000

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias