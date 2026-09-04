El silencio de William y Kate tras el regreso de Harry a Inglaterra

Londres, Inglaterra.- Los príncipes de Gales, Kate y William, mantendrán su forma habitual de actuar tras el regreso de los duques de Sussex al Reino Unido, según trasladó un allegado de la pareja al Daily Mail.

La fuente señaló que la ubicación de los duques resulta indiferente para los príncipes de Gales, que continuarán centrados en sus compromisos institucionales. Harry, de 41 años, y Meghan Markle, de 45, regresaron a Reino Unido la semana pasada junto a sus hijos, Archie, de 7, y Lilibet, de 5, tras seis años residiendo en Estados Unidos desde su salida de la primera línea de la Familia Real.