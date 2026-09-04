El silencio de William y Kate tras el regreso de Harry a Inglaterra

Londres, Inglaterra.- Los príncipes de Gales, Kate y William, mantendrán su forma habitual de actuar tras el regreso de los duques de Sussex al Reino Unido, según trasladó un allegado de la pareja al Daily Mail.
La fuente señaló que la ubicación de los duques resulta indiferente para los príncipes de Gales, que continuarán centrados en sus compromisos institucionales. Harry, de 41 años, y Meghan Markle, de 45, regresaron a Reino Unido la semana pasada junto a sus hijos, Archie, de 7, y Lilibet, de 5, tras seis años residiendo en Estados Unidos desde su salida de la primera línea de la Familia Real.
El viaje se realizó en un vuelo privado con aterrizaje en el aeropuerto de Birmingham el pasado 26 de agosto. El traslado responde al deseo del matrimonio de acercarse al rey Carlos III, que continúa su tratamiento oncológico, y de que sus hijos estrechen vínculos con la familia.
El monarca, de 77 años, habría sido informado de la decisión pocos días antes de que la noticia se hiciera pública. La pareja mantendrá sus proyectos empresariales y buscará una residencia no vinculada a la Corona, con la región de los Cotswolds como principal opción, a unas dos horas de Windsor, donde residen los príncipes de Gales. Los hijos de los duques de Sussex ya han sido matriculados en un centro educativo privado con un coste anual cercano a los $35,000