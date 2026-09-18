Hermano de Lady Di destapa la cruel reacción de Carlos III a la muerte de la princesa

Londres, Inglaterra.- Charles Spencer, hermano de la fallecida princesa de Gales, escribió en sus memorias que su excuñado, el hoy rey Carlos III, se mostró eufórico al conocer la noticia de la muerte de Diana, según un nuevo extracto publicado por el Daily Mail. El conde de Spencer, de 62 años, recuerda en el libro una serie de llamadas telefónicas que sostuvo con distintos allegados la madrugada en que se confirmó el fallecimiento de su hermana, ocurrido en un accidente automovilístico en París en agosto de 1997. Entre esas conversaciones, la que sostuvo con el entonces príncipe de Gales quedó grabada de forma particular en su memoria.

"A diferencia de otros que llamaban y que estaban estupefactos, casi incapaces de articular su pésame u ofrecer ayuda, él sonaba eufórico, como si hubiera ganado la lotería", escribió Spencer, en un pasaje que ya circula ampliamente tras su divulgación. El autor añade que, durante esa misma llamada, el hoy monarca se expresó en un tono que describe como "fáctico", una actitud que a su juicio resultaba "algo extraño dada la magnitud del desastre" que acababa de ocurrir. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Spencer va más allá en su interpretación de aquel momento. Considera que la primera reacción de Carlos pudo estar más relacionada con la posibilidad de rehacer su vida junto a la mujer que amaba, en referencia a Camila Parker Bowles, que con el duelo genuino por la pérdida de la madre de sus hijos. El extracto se suma a otro que el mismo rotativo británico había adelantado un día antes, en el que Spencer atribuye a Carlos una frase que generó revuelo inmediato entre los seguidores de la familia real, cuando, según su relato, el entonces príncipe le dijo sobre Lady Di "no te preocupes, pronto la olvidaremos".

Respuesta oficial

Ante la repercusión de ambas revelaciones, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado poco habitual en este tipo de situaciones. Un portavoz de la institución señaló que, aunque por "norma" no se pronuncian sobre libros de terceros, el rey "es consciente de que el dolor del duelo fraternal puede nublar la razón, afectar al juicio y puede colorear la memoria de manera que otros no reconocen, incluso años después de una pérdida así".