La Corona británica cierra filas frente al regreso de los Sussex

Londres, Inglaterra.- Carlos III y el príncipe William mantienen una postura común respecto al lugar que Harry y Meghan Markle ocupan en la institución monárquica, según reveló el biógrafo Russell Myers en una entrevista publicada por la revista People. Ambos coincidirían en que los duques de Sussex no deben ejercer funciones de representación en nombre de la Corona.

La afirmación llega días después de que el propio monarca calificara a su hijo menor y a su nuera como ciudadanos privados, recordando que ambos renunciaron a sus deberes oficiales en enero de 2020. Según trascendió, Harry y Meghan no comparten esa definición, ya que se consideran figuras públicas. William, por su parte, no se ha pronunciado de manera oficial sobre el regreso de su hermano al Reino Unido ni sobre el comunicado de su padre. De acuerdo con Myers, el príncipe de Gales respeta que Carlos decida mantener el contacto con Harry, pero descarta cualquier tipo de vínculo con él, ya sea institucional o personal. La periodista especializada en la Casa Real Kinsey Schofield explicó a Page Six que William prioriza en este momento la protección de su propia familia y sus responsabilidades como heredero al trono, en un periodo en que su hijo mayor, George, inicia una nueva etapa académica en Eton.