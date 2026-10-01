Concacaf confirma el árbitro para el Martinica vs Honduras en Nations Legue

Williams estará acompañado por sus compatriotas Caleb Joseph Wales, Aisley Adrian Rochard y Andrew Samuel, quienes completarán la cuarteta arbitral para el compromiso correspondiente al Grupo B.

Fort-de-France, Martinica.- La Concacaf ya definió al árbitro que estará a cargo del partido entre Martinica y Honduras por la Liga A de la Nations League 2026-2027 . El trinitense Kwinsi Williams fue designado para impartir justicia en el duelo de este viernes 2 de octubre.

El encuentro se disputará a partir de las 6:00 de la tarde (hora catracha) en el estadio Municipal Pierre Aliker, donde la Selección de Honduras buscará sumar tres puntos importantes en su lucha por avanzar a los cuartos de final.

Kwinsi Williams es uno de los árbitros más destacados de Trinidad y Tobago. En los últimos años ha dirigido encuentros de diferentes competiciones de la Concacaf, entre ellas la Nations League, la Champions Cup y la Leagues Cup.

El silbante trinitense también cuenta con experiencia en torneos juveniles internacionales y ha estado al frente de partidos de la Copa Mundial Sub-17.

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Entre sus compromisos más importantes aparece la final del Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2024 entre Estados Unidos y México, además de encuentros decisivos de la Copa Caribeña.

Ahora tendrá la responsabilidad de dirigir un partido importante para Honduras, que llega al compromiso después de vencer a Jamaica y buscará mantener sus opciones de avanzar a los octavos de final de la competencia.