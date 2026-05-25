El IHSS prevé invertir cerca de 2,300 millones de lempiras en compra de medicamentos

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) informaron que para este año se pretende invertir cerca de 2,300 millones de lempiras para la adquisición de medicamentos mediante diferentes mecanismos de compras.

El abastecimiento de los fármacos e insumos se realiza a través de procesos gestionados con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (Comisca) y adquisiciones directas.

Actualmente, se avanza en la adjudicación de 322 partidas de medicamentos, lo que significa que se han asignado contratos de compra a proveedores para 322 procesos distintos, los cuales corresponden a diferentes tipos de fármacos.