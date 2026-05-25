El IHSS prevé invertir cerca de 2,300 millones de lempiras en compra de medicamentos

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) informaron que para este año se pretende invertir cerca de 2,300 millones de lempiras para la adquisición de medicamentos mediante diferentes mecanismos de compras.
El abastecimiento de los fármacos e insumos se realiza a través de procesos gestionados con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (Comisca) y adquisiciones directas.
Actualmente, se avanza en la adjudicación de 322 partidas de medicamentos, lo que significa que se han asignado contratos de compra a proveedores para 322 procesos distintos, los cuales corresponden a diferentes tipos de fármacos.
Esas adjudicaciones forman parte de la planificación para garantizar la atención de los derechohabientes durante el presente año, asegurando la disponibilidad de medicamentos en los centros asistenciales, indicaron las autoridades.
A través de la UNOPS, hasta la fecha se han invertido 2,100 millones de lempiras, lo que representa aproximadamente el 66% del abastecimiento proyectado en el instituto.
De acuerdo con las autoridades, mediante este mecanismo se busca asegurar procesos más transparentes y eficientes en la compra de insumos médicos.
Por su parte, el proceso con Comisca aún se encuentra en la etapa legal y contempla un monto de 55 millones de lempiras para la inversión.
Asimismo, el IHSS indicó que destinarán alrededor de 100 millones de lempiras en compras directas para complementar el abastecimiento de los suministros.
Para este año las autoridades tienen previsto adquirir un total de 489 productos farmacéuticos, lo que establece una inversión total de 2,265 millones de lempiras.