Sismo de magnitud 4.6 se registra al norte de Puerto Cortés

Cortés, Honduras.- Un sismo de magnitud 4.6 se registró la tarde de este lunes -17 de agosto- en el Caribe hondureño, según informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco). El epicentro fue localizado aproximadamente a 50 kilómetros al norte de Puerto Cortés, en el Caribe hondureño, y se ubicó en las coordenadas 16.26 grados norte de latitud y 87.77 grados oeste de longitud. El movimiento telúrico ocurrió a las 4:07 de esta tarde, de acuerdo con los parámetros difundidos por Copeco, con una profundidad de 1 kilómetro.

Copeco indicó que el punto del movimiento se encuentra a 247 kilómetros al norte de Tegucigalpa y a 50 kilómetros al norte de Puerto Cortés. Hasta el momento, no se reportan daños a causa del movimiento telúrico. Sin embargo, Copeco pidió a la población mantener la calma ante el registro del sismo. Minutos antes, se registró un sismo de magnitud 3.7, con una profundidad de 5 kilómetros, localizado en territorio de Guatemala, cercano a la frontera con el occidente de Honduras.

Otros dos sismo el domingo

La noche del domingo, dos movimientos sísmicos fueron registrados en distintos puntos del territorio hondureño. El primer sismo ocurrió a las 11:01 de la noche, con una magnitud de 4.6, y fue localizado frente a las costas de Centroamérica. Posteriormente, a las 11:48 de la noche, se registró un segundo movimiento telúrico, esta vez de magnitud 3.3, con una profundidad de 5 kilómetros.

¿Qué hacer durante y después de un sismo?