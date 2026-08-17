Sismo de magnitud 4.6 se registra al norte de Puerto Cortés

Cortés, Honduras.- Un sismo de magnitud 4.6 se registró la tarde de este lunes -17 de agosto- en el Caribe hondureño, según informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).
El epicentro fue localizado aproximadamente a 50 kilómetros al norte de Puerto Cortés, en el Caribe hondureño, y se ubicó en las coordenadas 16.26 grados norte de latitud y 87.77 grados oeste de longitud.
El movimiento telúrico ocurrió a las 4:07 de esta tarde, de acuerdo con los parámetros difundidos por Copeco, con una profundidad de 1 kilómetro.
Copeco indicó que el punto del movimiento se encuentra a 247 kilómetros al norte de Tegucigalpa y a 50 kilómetros al norte de Puerto Cortés.
Hasta el momento, no se reportan daños a causa del movimiento telúrico. Sin embargo, Copeco pidió a la población mantener la calma ante el registro del sismo.
Minutos antes, se registró un sismo de magnitud 3.7, con una profundidad de 5 kilómetros, localizado en territorio de Guatemala, cercano a la frontera con el occidente de Honduras.
Otros dos sismo el domingo
La noche del domingo, dos movimientos sísmicos fueron registrados en distintos puntos del territorio hondureño.
El primer sismo ocurrió a las 11:01 de la noche, con una magnitud de 4.6, y fue localizado frente a las costas de Centroamérica.
Posteriormente, a las 11:48 de la noche, se registró un segundo movimiento telúrico, esta vez de magnitud 3.3, con una profundidad de 5 kilómetros.
¿Qué hacer durante y después de un sismo?
1. Durante el sismo, mantén la calma y evita correr, cúbrete y agárrate debajo de una mesa resistente o junto a un mueble seguro.
2. Aléjate de ventanas, vidrios, espejos y objetos que puedan caer.
3. Si estás dentro de un edificio, no uses el ascensor.Si estás en la calle, aléjate de edificios, postes, árboles y cables eléctricos.
4. Después del sismo, verifica si tú y las personas cercanas tienen lesiones y brinda ayuda si es posible.
5. Sal de manera ordenada si la vivienda presenta daños y dirígete a una zona segura.
6. Mantente atento a posibles réplicas.