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Fichajes: Exfuncionario en gobierno de Xiomara Castro cambia de club; Quioto se despide

Además, un exasistente de José Mourinho fue presentado en Juticalpa FC. Te presentamos las últimas noticias en el mercado de fichajes del fútbol de Honduras

  • Actualizado: 03 de julio de 2026 a las 14:06
Fichajes: Exfuncionario en gobierno de Xiomara Castro cambia de club; Quioto se despide
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Te presentamos las últimas noticias en el mercado de fichajes del fútbol de Honduras. Exfuncionario en gobierno de Xiomara Castro cambia de club, Romell Quioto se despide y exasistente de José Mourinho presentado en Juticalpa

 Foto: El Heraldo
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El Al-Faisaly de Arabia Saudita, club que acaba de ascender a primera división, dio las gracias a varios jugadores, entre ellos a Romell Quioto.

Foto: Cortesía redes
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El delantero hondureño Erick Puerto ya viste la camiseta número 37 del Bate Borisov de Bielorrusia.

Foto: Cortesía redes
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Marathón y Bryan Moya finalmente acordaron la finalización de contratro del delantero, quien sale de la institución por temas de indisciplina.

Foto: Cortesía redes
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Juticalpa FC presentó oficialmente a su nuevo técnico, el brasileño Aloíso Pires. Él fue asistente técnico de José Mourinho en el Porto de Portugal.

Foto: Cortesía redes Juticalpa
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Potros de Olancho anunció el regreso del delantero brasileño Jhoanderson Assis, quien ya había estado en el club.

Foto: Cortesía redes
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Arsenal SAO de Liga de Ascenso anunció el fichaje de Cristisan Manaiza, quien ha tenido experiencia en Liga Nacional con clubes como el Vida.

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Arsenal SAO de Liga de Ascenso también anunció el fichaje del zurdo Enrique Vásquez, proveniente de Lobos de la UPNFM.

Foto: Cortesía redes
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El volante hondureño Yahir Antúnez es nuevo jugador del CF Badalona de la quinta categoría del fútbol español tras su paso por el CF Vilanova de la misma categoría.

Foto: Cortesía redes
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La página VIP Deportes adelanta que Pedro Joaquín Amador, exfuncionario del gobierno de Xiomara Castro, saldrá del Meluca FC de Liga de Ascenso y clubes como Pirata, siempre de ascenso, están interesados en sus servicios.

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El volante Sebastián Espinoza se irá a préstamo al Club Independiente de Siguatepeque, nuevo equipo de Liga Nacional. Será prestado proveniente del Real España.

Foto: Cortesía redes
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Edson Danilo Palacios (derecha) saldrá del Real España para regresar al Vida de La Ceiba que ahora mismo está en Liga de Ascenso.

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