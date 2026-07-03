Fichajes: Exfuncionario en gobierno de Xiomara Castro cambia de club; Quioto se despide

Te presentamos las últimas noticias en el mercado de fichajes del fútbol de Honduras. Exfuncionario en gobierno de Xiomara Castro cambia de club, Romell Quioto se despide y exasistente de José Mourinho presentado en Juticalpa
El Al-Faisaly de Arabia Saudita, club que acaba de ascender a primera división, dio las gracias a varios jugadores, entre ellos a Romell Quioto.
El delantero hondureño Erick Puerto ya viste la camiseta número 37 del Bate Borisov de Bielorrusia.
Marathón y Bryan Moya finalmente acordaron la finalización de contratro del delantero, quien sale de la institución por temas de indisciplina.
Juticalpa FC presentó oficialmente a su nuevo técnico, el brasileño Aloíso Pires. Él fue asistente técnico de José Mourinho en el Porto de Portugal.
Potros de Olancho anunció el regreso del delantero brasileño Jhoanderson Assis, quien ya había estado en el club.
Arsenal SAO de Liga de Ascenso anunció el fichaje de Cristisan Manaiza, quien ha tenido experiencia en Liga Nacional con clubes como el Vida.
Arsenal SAO de Liga de Ascenso también anunció el fichaje del zurdo Enrique Vásquez, proveniente de Lobos de la UPNFM.
El volante hondureño Yahir Antúnez es nuevo jugador del CF Badalona de la quinta categoría del fútbol español tras su paso por el CF Vilanova de la misma categoría.
La página VIP Deportes adelanta que Pedro Joaquín Amador, exfuncionario del gobierno de Xiomara Castro, saldrá del Meluca FC de Liga de Ascenso y clubes como Pirata, siempre de ascenso, están interesados en sus servicios.
El volante Sebastián Espinoza se irá a préstamo al Club Independiente de Siguatepeque, nuevo equipo de Liga Nacional. Será prestado proveniente del Real España.
Edson Danilo Palacios (derecha) saldrá del Real España para regresar al Vida de La Ceiba que ahora mismo está en Liga de Ascenso.