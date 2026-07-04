¿Quién es la mexicana que está siendo "funada" por agredir a hinchas de Ecuador en el Mundial?

Luego del triunfo de México 2-0 frente a la Selección de Ecuador, los aficionados mexicanos celebraron a lo grande, sin embargo, ese festejo se vio opacado por un acto que fue considerado como un "vergonzoso acto de intolerancia", que quedó captado en video y que encendió las redes sociales.
El acto de agresión que se registró el reciente 30 de junio quedó captado en diversos videos que fueron difundidos a través de las diversas plataformas sociales como Tik Tok, Facebook e Instagram.
En el clip se ve como la mujer le lanza su vaso de cerveza a dos aficionados ecuatorianos que salían del estadio tras la conclusión del evento deportivo.
Aunque a algunos de los presentes les causó gracia el desagradable hecho, una gran parte de mexicanos se ha pronunciado reprobando este tipo de accionar en contra de los aficionados de Ecuador, sobre todo porque ya se han registrados incidentes similares en lo que grupos de hinchas de México fueron a los lugares de alojamientos de sus contrincantes para gritarles insultos.
La ola de indignación escaló a tal punto de decenas de usuarios en redes se dieron a la tarea de buscar a esta mujer que aparece burlándose tras agredir a los ecuatorianos.
Tras una minuciosa búsqueda comunitaria que duró varias horas, diversas cuentas de redes aseguraron haber encontrado a la ofensora: Emilia Chomer, con usuario de Letty Chomer, quien presuntamente asistió al Estadio Ciudad de México en compañía de amigos y familia.
Ante el escrutinio público, la señalada se vio obligada a cerrar o restringir sus redes sociales.
Las críticas ante esa conducta escalaron a memes y a la repetida frase: "Ella no nos representa" en las diversas plataformas sociales.
La polémica trascendió tanto que figuras reconocidas de México también se pronunciaron cuestionando esta y otras situaciones parecidas e invitando a identificar a los agresores de aficionados que van a ver a sus selecciones de futbol.
"Terrible, una disculpa a nuestros hermanos ecuatorianos. Así no la verdad", expresó Juan Zurita en redes sociales. La cantante Joy, el periodista de nota roja Carlos Jiménez, y la creadora de contenido Elan también se sumaron al rechazo de estos hechos. De momento, la joven que aparece en los videos no se ha pronunciado, pero la polémica sigue.