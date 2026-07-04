  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

La sanción que recibió Argentina luego del sufrido triunfo ante Cabo Verde

Pese a que el partido terminó con triunfo para la selección de Argentina, la FIFA le aplicó una dura multa a la campeona del mundo que lidera el futbolista Lionel Messi

  • Actualizado: 04 de julio de 2026 a las 12:33
La sanción que recibió Argentina luego del sufrido triunfo ante Cabo Verde
1 de 12

Pese a que el partido terminó con triunfo para la selección de Argentina, la FIFA le aplicó una dura multa a la campeona del mundo que lidera el futbolista Lionel Messi

 Fotos: EFE
La sanción que recibió Argentina luego del sufrido triunfo ante Cabo Verde
2 de 12
La sanción que recibió Argentina luego del sufrido triunfo ante Cabo Verde
3 de 12
La sanción que recibió Argentina luego del sufrido triunfo ante Cabo Verde
4 de 12

Horas después del pitazo final del juez canadiense Drew Fischer, se confirmó que la Albiceleste recibirá un castigo económico por parte del máximo organismo del fútbol.

 RONALD WITTEK / EFE
La sanción que recibió Argentina luego del sufrido triunfo ante Cabo Verde
5 de 12

El encuentro comenzó con el guion esperado gracias a una genialidad de Lionel Messi, quien rompió el cero a los 29 minutos.

 Alberto Estevez / EFE
La sanción que recibió Argentina luego del sufrido triunfo ante Cabo Verde
6 de 12

Sin embargo, el conjunto africano no se achicó, plantó cara y llevó el duelo hasta el tiempo extra. Fue en esa instancia de máxima tensión donde se originó el problema para los sudamericanos.

 RONALD WITTEK / EFE
La sanción que recibió Argentina luego del sufrido triunfo ante Cabo Verde
7 de 12

Cuando el reloj marcaba el minuto 5 del segundo tiempo suplementario y Argentina ganaba exigidamente por 3-2, Gonzalo Montiel se vio obligado a cortar un avance peligroso de Cabo Verde.

Alberto Boal / EFE
La sanción que recibió Argentina luego del sufrido triunfo ante Cabo Verde
8 de 12

La acción terminó en tarjeta amarilla para el defensor, un corte que no solo frenó el ataque rival, sino que activó las alarmas en las oficinas de Zúrich.

 Alberto Estevez / EFE
La sanción que recibió Argentina luego del sufrido triunfo ante Cabo Verde
9 de 12

Al acumular amonestaciones en situaciones específicas bajo la lupa de la Comisión Disciplinaria, la FIFA aplicará el Artículo 14 de su reglamento, lo que se traduce en una multa de 10,000 dólares para la federación argentina.

 RONALD WITTEK / EFE
La sanción que recibió Argentina luego del sufrido triunfo ante Cabo Verde
10 de 12

Dejando atrás el desgaste físico y el golpe al bolsillo, la vigente campeona del mundo ya debe dar vuelta la página.

CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE
La sanción que recibió Argentina luego del sufrido triunfo ante Cabo Verde
11 de 12

El sueño de la defensa del título continúa y el siguiente obstáculo en el camino será la selección de Egipto.

 Alberto Boal / EFE
La sanción que recibió Argentina luego del sufrido triunfo ante Cabo Verde
12 de 12

El partido está programado a las 10:00 de la mañana, hora de Centroamérica/11:00 A.M en Panamá y se disputará en el Mercedes-Benz de Atlanta.

 CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE
Cargar más fotos