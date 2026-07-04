La sanción que recibió Argentina luego del sufrido triunfo ante Cabo Verde

Pese a que el partido terminó con triunfo para la selección de Argentina, la FIFA le aplicó una dura multa a la campeona del mundo que lidera el futbolista Lionel Messi
Horas después del pitazo final del juez canadiense Drew Fischer, se confirmó que la Albiceleste recibirá un castigo económico por parte del máximo organismo del fútbol.
El encuentro comenzó con el guion esperado gracias a una genialidad de Lionel Messi, quien rompió el cero a los 29 minutos.
Sin embargo, el conjunto africano no se achicó, plantó cara y llevó el duelo hasta el tiempo extra. Fue en esa instancia de máxima tensión donde se originó el problema para los sudamericanos.
Cuando el reloj marcaba el minuto 5 del segundo tiempo suplementario y Argentina ganaba exigidamente por 3-2, Gonzalo Montiel se vio obligado a cortar un avance peligroso de Cabo Verde.
La acción terminó en tarjeta amarilla para el defensor, un corte que no solo frenó el ataque rival, sino que activó las alarmas en las oficinas de Zúrich.
Al acumular amonestaciones en situaciones específicas bajo la lupa de la Comisión Disciplinaria, la FIFA aplicará el Artículo 14 de su reglamento, lo que se traduce en una multa de 10,000 dólares para la federación argentina.
Dejando atrás el desgaste físico y el golpe al bolsillo, la vigente campeona del mundo ya debe dar vuelta la página.
El sueño de la defensa del título continúa y el siguiente obstáculo en el camino será la selección de Egipto.
El partido está programado a las 10:00 de la mañana, hora de Centroamérica/11:00 A.M en Panamá y se disputará en el Mercedes-Benz de Atlanta.