Suben a 2,954 los fallecidos y a 16,592 los heridos por los terremotos en Venezuela

Caracas, Venezuela.- La cifra de fallecidos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó a 2.954, mientras que la de heridos se elevó a 16.592, informó este sábado el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez. Según el balance oficial, 6.462 personas fueron rescatadas y 16.309 perdieron su vivienda, por lo que se habilitaron 80 campamentos transitorios. El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó en Telegram que se contabilizan 856 edificios afectados y 190 colapsados.

Además, hay 3.281 rescatistas internacionales y 26.984 voluntarios registrados, señaló el alto funcionario. Las autoridades, que dispusieron un número de teléfono y una plataforma digital para reportar desaparecidos, no han actualizado la cifra de personas en paradero desconocido. Hasta el jueves 25 de junio, un día después de los sismos, había al menos 157 personas desaparecidas, según cifras oficiales. Por su parte, la líder opositora y premio nobel de la paz María Corina Machado promueve una página web desarrollada por técnicos y la sociedad civil para que las personas puedan reportar a sus familiares desaparecidos.