Rescatan a 16 menores que sufrían maldad pura y cautiverio familiar en Ohio

En los últimos días, las autoridades estadounidenses rescataron a 16 menores de entre 18 meses y 19 años, que se encontraban en condiciones extremas de abandono, aislamiento absoluto y en un ambiente de profunda suciedad en el condado de Vinton, en el Estado de Ohio. Hay cuatro personas capturadas por el caso. A continuación los detalles.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, por este caso se libró una orden de captura y procesamiento judicial que recayó sobre los padres y los abuelos de las víctimas. Uno de los detenidos es Gary Siders, de 73 años.
También fue detenida Christina Siders, de 67 años de edad, quien es abuela de las víctimas.
La madre de los menores en abandono fue identificada como Elizabeth Siders, de 33 años; también fue aprehendida por las autoridades.
El cuarto detenido es Gary Siders II, de 36 años, padre de las víctimas. Todos los señalados recibieron 16 cargos criminales por "poner en peligro la vida de los menores", que según las autoridades fueron hallados con diversas lesiones físicas de gravedad.
Durante la primera comparecencia de los señalados ante el Tribunal, los implicados se declararon "inocentes" de los cargos en su contra. Ante la gravedad del caso, la fiscalía determinó fijar una fianza de 300,000 dólares para cada uno, dictando además, prohibición absoluta de mantener contacto entre ellos y con las víctimas.
El hallazgo de los menores en condiciones extremas se produjo de "manera accidental", mientras las fuerzas del orden realizaban una orden de registro relacionada con una investigación ajena al caso de los menores.
El fiscal general de Ohio, Andy Wilson, detalló que los agentes policiales desconocían la presencia de los niños dentro de la casa a la que ingresaron a realizar el operativo.
Por su parte, el sheriff del Condado de Vinton, Ryan Cain, informó que la mayoría de las víctimas se encontraban confinadas en una pequeña habitación de 12 por 12 pies, de una vivienda descrita como un lugar insalubre y repleta de desechos humanos. En conferencia de prensa, el funcionario señaló que su ganado "vivía en mejores condiciones" que estas víctimas.
Debido al deplorable estado físico, siete de los menores tuvieron que se trasladados de emergencia a varios centros asistenciales tras la conclusión del operativo. Dos de los infantes requirieron ser trasladados en helicóptero. El fiscaL William Archer, compareció para descartar ciertas hipótesis que rodeaban el suceso, aclarando que "este no es un caso de trata de personas, sino una situación intrafamiliar surgida y sostenida por el propio núcleo cercano de los afectados".
El caso ha generado indignación en el país y otras partes del mundo, ya que la investigación arrojó que además del maltrato y confinamiento al que estaban sometidos, ninguno de los menores estaba inscrito en el sistema en el sistema escolar. Varios de ellos presentan un grave retraso madurativo; algunos no podían hablar y la mayor de los hermanos, una joven de 18 años con discapacidad del desarrollo, ni siquiera sabía escribir su nombre.
Actualmente, los menores se encuentran bajo la protección del Estado mientras avanzan los trámites legales para definir su custodia temporal. Cabe mencionar que el abogado de la madre confirmó que los 16 niños nacieron en hospitales de la zona y son todos hijos biológicos de Elizabeth Siders y Gary Siders Jr.