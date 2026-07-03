Rescatan a 16 menores que sufrían maldad pura y cautiverio familiar en Ohio

El caso ha generado indignación en el país y otras partes del mundo, ya que la investigación arrojó que además del maltrato y confinamiento al que estaban sometidos, ninguno de los menores estaba inscrito en el sistema en el sistema escolar. Varios de ellos presentan un grave retraso madurativo; algunos no podían hablar y la mayor de los hermanos, una joven de 18 años con discapacidad del desarrollo, ni siquiera sabía escribir su nombre.