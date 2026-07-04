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Tchouaméni, descartado para el partido Francia vs Paraguay del Mundial 2026 por lesión

Francia no contará con Tchouaméni para enfrentar a Paraguay tras confirmarse una lesión que lo deja fuera del duelo de octavos de final del Mundial 2026

  • Actualizado: 04 de julio de 2026 a las 08:59
Tchouaméni, descartado para el partido Francia vs Paraguay del Mundial 2026 por lesión

El internacional francés se perderá el partido ante Paraguay, pero estará disponible para los Cuartos de Final en caso de avanzar.

 Foto: EFE

Philadelphia, Estados Unidos.- Francia y Paraguay se verán las caras este sábado 04 de julio por el segundo partido de los octavos de final del Mundial 2026 y en la previa del encuentro, se dio a conocer la lesión de un pilar para el mediocampo francés: Aurélien Tchouaméni.

Según información de RMC Sport, confirmada por L´Équipe, Tchouaméni será baja para el partido ante Paraguay luego de sentir unas molestias musculares que le obligaron a retirarse antes de tiempo del último entrenamiento, confirmándose una lesión en el muslo que lo descarta para el trascendental encuentro de octavos de final.

¿Quién ocupará el lugar de Tchouaméni?

La ausencia del jugador del Real Madrid condicionará el planteamiento de Didier Deschamps de cara al partido frente a Paraguay, ya que la pareja Tchouaméni-Rabiot fue titular en tres de los cuatro partidos disputados por Francia en esta Copa del Mundo.

El principal candidato a ocupar el lugar de Tchouaméni es Manu Koné, pivote de la Roma, que conformó el mediocampo francés en la victoria por 3-0 sobre Irak el pasado lunes 22 de junio.

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Otras opciones son: N´Golo Kanté, campeón del Mundo con Francia en 2018 y un futbolista clave en la construcción de este equipo ganador o Warren Zaïre-Emery, que a sus 20 años está disputando su primer Mundial, con cero minutos jugados hasta el momento.

Deschamps tiene tres opciones en mente para sustituir a Thouaméni: Manu Koné, Kanté o Warren Zaïre-Emery.

Deschamps tiene tres opciones en mente para sustituir a Thouaméni: Manu Koné, Kanté o Warren Zaïre-Emery.

 (Foto: EFE)

¿Cuándo regresa Tchouaméni?

La buena noticia es que, si todo evoluciona correctamente, Tchouaméni estará disponible para los Cuartos de Final del Mundial 2026, siempre y cuando Francia logre eliminar a Paraguay, que viene de dar la sorpresa en los penales ante Alemania.

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Redacción web
Mario Ramírez

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