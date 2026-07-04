Tchouaméni, descartado para el partido Francia vs Paraguay del Mundial 2026 por lesión

Philadelphia, Estados Unidos.- Francia y Paraguay se verán las caras este sábado 04 de julio por el segundo partido de los octavos de final del Mundial 2026 y en la previa del encuentro, se dio a conocer la lesión de un pilar para el mediocampo francés: Aurélien Tchouaméni. Según información de RMC Sport, confirmada por L´Équipe, Tchouaméni será baja para el partido ante Paraguay luego de sentir unas molestias musculares que le obligaron a retirarse antes de tiempo del último entrenamiento, confirmándose una lesión en el muslo que lo descarta para el trascendental encuentro de octavos de final.

¿Quién ocupará el lugar de Tchouaméni?

La ausencia del jugador del Real Madrid condicionará el planteamiento de Didier Deschamps de cara al partido frente a Paraguay, ya que la pareja Tchouaméni-Rabiot fue titular en tres de los cuatro partidos disputados por Francia en esta Copa del Mundo. El principal candidato a ocupar el lugar de Tchouaméni es Manu Koné, pivote de la Roma, que conformó el mediocampo francés en la victoria por 3-0 sobre Irak el pasado lunes 22 de junio.

Otras opciones son: N´Golo Kanté, campeón del Mundo con Francia en 2018 y un futbolista clave en la construcción de este equipo ganador o Warren Zaïre-Emery, que a sus 20 años está disputando su primer Mundial, con cero minutos jugados hasta el momento.

¿Cuándo regresa Tchouaméni?