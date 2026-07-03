Marruecos-Canadá y Francia-Paraguay abren la acción de los 8avos de final del Mundial 2026

Texas, Estados Unidos.- Continúa la actividad del Mundial 2026 este sábado 04 de julio con el inicio de los octavos del final desde las 11:00 a.m., hora hondureña. Comenzamos con el partido entre Canadá, uno de los países sede del campeonato mundial, que viene de eliminar en el último suspiro a Sudáfrica en 16avos de final, ante la Selección de Marruecos, comandada por Hakimi y Bono, arquero que nuevamente fue figura en una tanda de penales para avanzar de ronda. La estadística marroquí ante rivales de CONCACAF les favorece, llevándose la victorias en sus únicos dos partidos de Copas del Mundo contras selecciones de esa confederación: 4-2 contra Haití en la Fase de Grupos de este torneo y precisamente ante Canadá en Qatar 2022 con un marcador de 2-1.

Y si repasamos el historial entre ambas naciones en cualquier competencia o amistoso, este será el quinto enfrentamiento entre Canadá y Marruecos, con una clara inferioridad para la selección de la "Hoja de Maple", registrando un empate y tres derrotas, pero nunca es tarde para darle vuelta a la tortilla y más si contas con jugadores como: Buchanan, Eustáquio, Jonathan David (autor de tres goles en el Mundial 2026) y un Alphonso Davies listo para jugar más de 30 minutos.

Unas horas más tarde, a las 3:00 p.m., Francia y Paraguay se verán las caras en Philadelphia, en un duelo que a priori tiene un candidato claro, pero las sorpresas en esta Copa del Mundo están a la orden del día. "Los cazadores de utopías imposibles", bautizados así por el propio técnico argentino Gustavo Alfaro, rompieron las quinielas derrotando a Alemania en la tanda de penales, convirtiéndose en la primera selección que elimina a la cuatro veces campeona del mundo desde los once pasos en la historia del torneo.

Los milagros existen y Paraguay buscará alcanzar los Cuartos de Final en una Copa Mundial por segunda vez, tras lograrlo hace 16 años en Sudáfrica 2010, encomendados a un Julio Enciso, autor del único gol guaraní en una fase de eliminación directa.

Pero enfrente estará la Francia de Kylian Mbappé, que ya suma seis goles en cuatro partidos del presente Mundial, Olise, máximo asistidor del campeonato con cinco pases de gol, el actual Balón de Oro Dembélé y Doué o Barcola como el complemento perfecto del ataque galo, con el objetivo de alcanzar la tercera final mundialista consecutiva.