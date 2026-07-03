Said Martínez hace historia: En este partido trascendental estará el hondureño en Mundial 2026

Nueva York, Estados Unidos.- Luego de su magistral trabajo en el duelo Bélgica contra Senegal, el árbitro hondureño Saíd Martínez sigue en primera fila siendo nombrado para los duelos del Mundial 2026. Ahora, el nacido en Tocoa, Colón ha sido designado para estar en duelo poderoso. Martínez fue cuestionado por algún sector de la prensa deportiva internacional por la decisión de pitar penal en el último minuto a favor de Bélgica con el que clasificó, pero todo, apoyado por el VAR, pues la acción era vista únicamente con buena repetición.

La FIFA, confío en el trabajo del catracho que lo ha nombrado como cuarto árbitro en el duelo que disputarán Brasil y Noruega por los octavos de final este domingo en New York. Es un duelo donde los ojos del mundo estarán sobre ellos ya que juega nada más y nada menos que la pentacampeona del mundo que es liderada por Vinicius y Neymar. Se enfrenta a una Noruega que ha sorprendido siendo comandada por su máxima estrella, el goleador del Manchester City, Erling Haaland, quien suma cinco anotaciones en la competencia y está a uno de Lionel Messi y Kylian Mbappé que llevan seis y son los máximos anotadores de la competencia. Saíd Martínez estará asistiendo desde la línea como cuarto árbitro al experimentado silbante de Estados Unidos, Ismail Elfath quien tendrá a sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins como asistentes. También aparece en la lista como árbitro línea de reserva, el también hondureño, Walter López, otro extraordinario abanderado con ojo de halcón que ha sido fundamental junto a Cristhian Ramírez en el trabajo del “Matemático”.