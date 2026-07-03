Mercado de fichajes: Real Madrid descarta a Enzo, millonada por Barcola y movimiento en Barcelona

Real Madrid sorprende al descartar a figura y los millones que pide PSG por crack. Así se mueve el mercado de fichajes internacional.
El Sporting de Portugal confirmó que desestimó una propuesta del Atlético de Madrid por el mediocampista danés Morten Hjulmand. El presidente Frederico Varandas explicó que la oferta presentada estaba muy por debajo de la valoración que hace el club del futbolista.
El Manchester City ha acelerado las conversaciones para incorporar a Jeremy Monga, una de las mayores promesas del fútbol inglés. De acuerdo con el periodista de la BBC Sami Mokbel, los 'citizens' intentan adelantarse al Arsenal en la carrera por su fichaje.
Manchester United y Trabzonspor alcanzaron un acuerdo para la cesión de André Onana durante la temporada 2026/27. El préstamo será por un año, sin cláusula de compra, por lo que el arquero camerunés regresará a Old Trafford al finalizar la campaña.
La Real Sociedad hizo oficial el traspaso de Brais Méndez al Columbus Crew por seis millones de euros. La operación se concretará una vez que el futbolista apruebe los exámenes médicos y obtenga el permiso de trabajo correspondiente.
El Real Betis ha dado los primeros pasos para intentar concretar el regreso de Dani Ceballos en este mercado de verano. Según Estadio Deportivo, la negociación tomó impulso tras la salida de Sergi Altimira y la cercana incorporación de Facundo Bernal.
El Mónaco anunció la incorporación de Mathys Detourbet, quien jugará cedido por el Manchester City durante la próxima temporada. El extremo francés, de 19 años, fue adquirido por el conjunto inglés desde el Troyes en una operación cercana a los 25 millones de euros.
El futuro de Enzo Fernández continúa sin definirse. Mientras el volante argentino disputa el Mundial con su selección, su entorno analiza diferentes alternativas para una posible salida del Chelsea en el siguiente mercado de fichajes.
El Real Madrid salió al paso de los rumores y aseguró que no ha realizado ningún movimiento para fichar a Enzo Fernández. El club blanco también dejó claro que no contempla incorporar al centrocampista argentino del Chelsea.
Manchester City confirmó oficialmente que llegó a un acuerdo con el Nottingham Forest para concretar el fichaje del mediocampista Elliot Anderson.
Tras frustrarse la llegada de Mateus Fernandes, el Manchester United estudia nuevas alternativas para reforzar el mediocampo. Según BBC Sport, en la lista aparecen Felix Nmecha, Tyler Adams, Carlos Baleba, Alex Scott y también sigue bajo observación Aurélien Tchouaméni.
El PSG ha colocado al delantero Eli Junior Kroupi, actualmente en el Bournemouth, como su principal candidato para sustituir a Gonçalo Ramos. Según Ekrem Konur, el atacante francés es la prioridad del club para reforzar su ofensiva.
Borja Jiménez ya tiene nuevo equipo. Apenas unas semanas después de salir del Sporting de Gijón, el técnico español fue presentado oficialmente como entrenador del Al-Ahli SC de Catar.
Jeremy Monga, una de las grandes joyas del Leicester City, tendría prácticamente cerrado su fichaje por el Manchester City. La operación rondaría los 11 millones de euros.
Massimiliano Allegri fue anunciado como nuevo entrenador del Nápoles. El italiano asume el cargo tras su salida del Milan y reemplaza a Antonio Conte, quien dejó el club por diferencias con la directiva.
Marc-André ter Stegen está muy cerca de jugar cedido en el Ajax para la próxima temporada. Barcelona y el conjunto neerlandés ya alcanzaron un principio de acuerdo y únicamente restan algunos detalles para oficializar la operación.
Granit Xhaka optó por continuar en el Sunderland y descartó un posible traspaso al Chelsea. El mediocampista suizo permanecerá al menos una temporada más en el conjunto inglés.
Liverpool sigue explorando el mercado en busca de defensores y Jules Koundé aparece entre sus principales opciones. En Anfield consideran que una cifra cercana a los 55 millones de euros sería adecuada para negociar con el Barcelona.
El futuro de Marcus Rashford sigue sin resolverse. Manchester United mantiene un precio de 40 millones de euros por su traspaso, aunque tampoco descarta su continuidad debido a la necesidad de reforzar las bandas. Su elevado salario continúa siendo el principal obstáculo.
El fichaje de Elliot Anderson por el Manchester City habría generado molestia en el PSG. El club francés considera que Bradley Barcola tiene un valor superior y solo aceptará negociar su salida si recibe una oferta muy importante.
El Milan está interesado en incorporar a Virgil van Dijk, aunque el Liverpool no tiene intención de desprenderse de su defensor. Tras la salida de Ibrahima Konaté, los 'reds' consideran al neerlandés una pieza clave y únicamente escucharían propuestas extraordinarias.