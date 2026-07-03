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Mundial 2026: Policía de Estados Unidos estuvo a punto de irse a los golpes con seleccionado

La discusión escaló en cuestión de segundos y terminó con empujones entre el uniformado y el integrante de la delegación egipcia

  • Actualizado: 03 de julio de 2026 a las 09:50
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Tremenda polémica se desató en el Mundial 2026 luego de que un policía de Estados Unidos protagonizara fuerte enfrentamiento con jugador de selección.

Fotos: Cortesía.
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El Mundial 2026 continúa generando noticias tanto por lo que ocurre en los estadios como por situaciones fuera del terreno de juego.
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Esta vez, la atención se centró en un altercado protagonizado por integrantes de la selección de Egipto y un oficial de policía en la ciudad de Dallas.
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El combinado africano arribó este jueves a territorio texano para preparar su compromiso de dieciseisavos de final frente a Australia.
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Sin embargo, la llegada del equipo estuvo marcada por un momento de tensión en el aeropuerto.
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De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, un agente de seguridad discutió con Ibrahim Hassan, hermano del entrenador Hossam Hassan.
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Todo comenzó mientras un futbolista egipcio se detenía para atender la solicitud de un niño que quería tomarse una fotografía con él.
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En ese instante, el policía se acercó al grupo y les exigió que retrocedieran, elevando rápidamente el tono de la conversación.
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La discusión escaló en cuestión de segundos y terminó con empujones entre el uniformado y el integrante de la delegación egipcia.
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Personas de ambos lados intervinieron para evitar que el enfrentamiento pasara a mayores.
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Aunque lograron separarlos, los reclamos e insultos continuaron durante algunos minutos a varios metros del lugar del incidente.
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Las imágenes del altercado no tardaron en hacerse virales y provocaron numerosas reacciones en las plataformas digitales.
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Durante este Mundial ya se habían reportado críticas hacia algunos cuerpos de seguridad en Estados Unidos por inspecciones consideradas excesivas y un trato poco cordial hacia aficionados y delegaciones.
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El episodio en Dallas volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la actuación de las autoridades durante la Copa del Mundo.
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En el plano deportivo, Egipto afronta un momento histórico tras clasificarse por primera vez a la fase de eliminación directa de un Mundial.
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Ahora buscará mantener vivo su sueño cuando enfrente a Australia, con la posibilidad de medirse a Argentina en los octavos de final si consigue avanzar.
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