Mundial 2026: Policía de Estados Unidos estuvo a punto de irse a los golpes con seleccionado

Tremenda polémica se desató en el Mundial 2026 luego de que un policía de Estados Unidos protagonizara fuerte enfrentamiento con jugador de selección.
El Mundial 2026 continúa generando noticias tanto por lo que ocurre en los estadios como por situaciones fuera del terreno de juego.
Esta vez, la atención se centró en un altercado protagonizado por integrantes de la selección de Egipto y un oficial de policía en la ciudad de Dallas.
El combinado africano arribó este jueves a territorio texano para preparar su compromiso de dieciseisavos de final frente a Australia.
Sin embargo, la llegada del equipo estuvo marcada por un momento de tensión en el aeropuerto.
De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, un agente de seguridad discutió con Ibrahim Hassan, hermano del entrenador Hossam Hassan.
Todo comenzó mientras un futbolista egipcio se detenía para atender la solicitud de un niño que quería tomarse una fotografía con él.
En ese instante, el policía se acercó al grupo y les exigió que retrocedieran, elevando rápidamente el tono de la conversación.
La discusión escaló en cuestión de segundos y terminó con empujones entre el uniformado y el integrante de la delegación egipcia.
Personas de ambos lados intervinieron para evitar que el enfrentamiento pasara a mayores.
Aunque lograron separarlos, los reclamos e insultos continuaron durante algunos minutos a varios metros del lugar del incidente.
Las imágenes del altercado no tardaron en hacerse virales y provocaron numerosas reacciones en las plataformas digitales.
Durante este Mundial ya se habían reportado críticas hacia algunos cuerpos de seguridad en Estados Unidos por inspecciones consideradas excesivas y un trato poco cordial hacia aficionados y delegaciones.
El episodio en Dallas volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la actuación de las autoridades durante la Copa del Mundo.
En el plano deportivo, Egipto afronta un momento histórico tras clasificarse por primera vez a la fase de eliminación directa de un Mundial.
Ahora buscará mantener vivo su sueño cuando enfrente a Australia, con la posibilidad de medirse a Argentina en los octavos de final si consigue avanzar.