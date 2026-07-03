Doble récord de Messi, héroe de Argentina, Vozinha cumple su sueño y tristeza en Cabo Verde

Messi fue el mejor del partido y Argentina sufre para ganarle a Cabo Verde. Así se vivió el partido de dieciseisavos del Mundial 2026.
Las bellas chicas no pueden faltar en este tipo de encuentros y vistieron la camiseta de Messi.
La mayoría de aficionados vistieron camisetas de Argentina y llevaban pancartas en honor a su capitán, Lionel Messi.
El atacante de la selección de Argentina fue la gran sensación en el calentamiento.
El exjugador David Beckham estuvo acompañado de sus familia en una de las zonas exclusivas del estadio de Miami.
El árbitro hondureño Said Martínez asistió al compromiso entre Cabo Verde y Argentina correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.
Lionel Messi y Ryan Mendes fueron los capitanes de ambos equipos en este compromiso.
Este fue el 11 titular de Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero i, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.
Alineación de Cabo Vrede: Vozinha; Wagner Pina, Pico, Diney Borges, Joao Paulo; Kevin Pina, Deroy Duarte, Jamiro Monteiro; Ryan Mendes, Dailon Livramento, Willy Semedo. "Diario El Comercio.
Lionel Messi sumó otro récord a su cuenta. El argentino se convierte en el primer jugador en aparecer en 30 partidos de un Mundial FIFA.
Argentina sufrió más de lo esperado, pero derrotó 3-2 a Cabo Verde en la prórroga y aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.
Un autogol de Diney Borges, tras un remate de cabeza de Cristian "Cuti" Romero en los minutos extras, terminó inclinando la balanza a favor de la Albiceleste.
Lionel Messi volvió a ser protagonista al marcar su gol número 20 en la historia de los Mundiales con una brillante definición tras un control de gran calidad.
Cabo Verde volvió a sorprender al competir de igual a igual frente a otra potencia mundial y estuvo muy cerca de forzar la definición por penales.
El arquero Vozinha firmó otra actuación sobresaliente y fue una de las principales figuras del conjunto africano con varias atajadas decisivas. Cumplió su sueño de atajarle a Messi.
Sidny Cabral marcó un espectacular gol desde fuera del área que ya es considerado por muchos como uno de los mejores del Mundial 2026.
La selección africana cerró una histórica participación al despedirse del torneo sin perder ningún partido durante los 90 minutos reglamentarios.
Argentina dominó la posesión del balón durante gran parte del encuentro, aunque le costó generar ocasiones claras frente a la sólida defensa rival.
Deroy Duarte igualó el marcador en el segundo tiempo tras aprovechar una desatención defensiva de la Albiceleste y silenció a los aficionados argentinos.
Lionel Scaloni reaccionó con cambios ofensivos al ingresar a Julián Álvarez y Nico González en busca de recuperar el control del partido.
Lisandro Martínez devolvió la ventaja a Argentina en la prórroga al definir con potencia tras una jugada originada en un tiro de esquina.
Cuando el encuentro parecía encaminarse hacia otra sorpresa, un desafortunado autogol de Diney Borges sentenció la clasificación argentina.
Emiliano "Dibu" Martínez apareció con intervenciones decisivas en los minutos finales para evitar el empate y asegurar el boleto a la siguiente ronda.
Con este triunfo, Argentina enfrentará a Egipto en los octavos de final, donde buscará extender su dominio frente a selecciones africanas en competiciones oficiales.
Cabo Verde se ganó el reconocimiento del mundo del fútbol por su histórica actuación, dejando una imagen competitiva ante España, Uruguay y la vigente campeona del mundo, Argentina.