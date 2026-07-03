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Doble récord de Messi, héroe de Argentina, Vozinha cumple su sueño y tristeza en Cabo Verde

Te mostramos las mejores postales que dejó el partidazo entre Argentina y Cabo Verde

  • Actualizado: 03 de julio de 2026 a las 16:08
Doble récord de Messi, héroe de Argentina, Vozinha cumple su sueño y tristeza en Cabo Verde
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Messi fue el mejor del partido y Argentina sufre para ganarle a Cabo Verde. Así se vivió el partido de dieciseisavos del Mundial 2026.

 Fotos: EFE
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Las bellas chicas no pueden faltar en este tipo de encuentros y vistieron la camiseta de Messi.

Alberto Estevez / EFE
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La mayoría de aficionados vistieron camisetas de Argentina y llevaban pancartas en honor a su capitán, Lionel Messi.

 Alberto Estevez / EFE
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El atacante de la selección de Argentina fue la gran sensación en el calentamiento.

 CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE
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El exjugador David Beckham estuvo acompañado de sus familia en una de las zonas exclusivas del estadio de Miami.

 RONALD WITTEK / EFE
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El árbitro hondureño Said Martínez asistió al compromiso entre Cabo Verde y Argentina correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.
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Lionel Messi y Ryan Mendes fueron los capitanes de ambos equipos en este compromiso.

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Este fue el 11 titular de Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero i, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

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Alineación de Cabo Vrede: Vozinha; Wagner Pina, Pico, Diney Borges, Joao Paulo; Kevin Pina, Deroy Duarte, Jamiro Monteiro; Ryan Mendes, Dailon Livramento, Willy Semedo. "Diario El Comercio.

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Lionel Messi sumó otro récord a su cuenta. El argentino se convierte en el primer jugador en aparecer en 30 partidos de un Mundial FIFA.

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Argentina sufrió más de lo esperado, pero derrotó 3-2 a Cabo Verde en la prórroga y aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

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Un autogol de Diney Borges, tras un remate de cabeza de Cristian "Cuti" Romero en los minutos extras, terminó inclinando la balanza a favor de la Albiceleste.

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Lionel Messi volvió a ser protagonista al marcar su gol número 20 en la historia de los Mundiales con una brillante definición tras un control de gran calidad.

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Cabo Verde volvió a sorprender al competir de igual a igual frente a otra potencia mundial y estuvo muy cerca de forzar la definición por penales.

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El arquero Vozinha firmó otra actuación sobresaliente y fue una de las principales figuras del conjunto africano con varias atajadas decisivas. Cumplió su sueño de atajarle a Messi.

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Sidny Cabral marcó un espectacular gol desde fuera del área que ya es considerado por muchos como uno de los mejores del Mundial 2026.

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La selección africana cerró una histórica participación al despedirse del torneo sin perder ningún partido durante los 90 minutos reglamentarios.

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Argentina dominó la posesión del balón durante gran parte del encuentro, aunque le costó generar ocasiones claras frente a la sólida defensa rival.

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Deroy Duarte igualó el marcador en el segundo tiempo tras aprovechar una desatención defensiva de la Albiceleste y silenció a los aficionados argentinos.

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Lionel Scaloni reaccionó con cambios ofensivos al ingresar a Julián Álvarez y Nico González en busca de recuperar el control del partido.

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Lisandro Martínez devolvió la ventaja a Argentina en la prórroga al definir con potencia tras una jugada originada en un tiro de esquina.

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Cuando el encuentro parecía encaminarse hacia otra sorpresa, un desafortunado autogol de Diney Borges sentenció la clasificación argentina.

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Emiliano "Dibu" Martínez apareció con intervenciones decisivas en los minutos finales para evitar el empate y asegurar el boleto a la siguiente ronda.

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Con este triunfo, Argentina enfrentará a Egipto en los octavos de final, donde buscará extender su dominio frente a selecciones africanas en competiciones oficiales.

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Cabo Verde se ganó el reconocimiento del mundo del fútbol por su histórica actuación, dejando una imagen competitiva ante España, Uruguay y la vigente campeona del mundo, Argentina.

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