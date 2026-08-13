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Hospital Escuela mejora quirófano para cirugías de niños y adolescentes

El quirófano brinda atención integral a pacientes con enfermedades congénitas musculoesqueléticas, lesiones traumáticas, secuelas por infecciones óseas y tumores.

  • Actualizado: 13 de agosto de 2026 a las 13:47
Hospital Escuela mejora quirófano para cirugías de niños y adolescentes

El remodelado quirófano permitirá dar una mejor atención quirúrgica a los menores que llegan al Materno Infantil.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital Escuela inauguró el quirófano remodelado del servicio de ortopedia pediátrica del Bloque Materno Infantil, obra que busca mejorar las condiciones en las que se realizan las intervenciones quirúrgicas a niños y adolescentes.

La remodelación fue posible gracias al apoyo financiero del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), institución que respaldó el proyecto de mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento del área quirúrgica.

Las autoridades explicaron que la intervención incluyó la adecuación de paredes con superficies lisas y libres de grietas o uniones, con el propósito de evitar la acumulación de polvo, bacterias y hongos.

Repotenciación del Hospital Escuela busca devolver espacio a los pacientes más críticos

Asimismo, el piso fue sustituido por un revestimiento epóxico, mientras que el sistema de iluminación, las ventanas y las puertas fueron renovados para garantizar un entorno más seguro para los pacientes y el personal médico.

Además de las mejoras en la infraestructura, el quirófano fue equipado con mesas auxiliares, mesas de mayo, bancos de altura y recipientes para desechos que cumplen con los criterios de bioseguridad.

También se fortaleció el área destinada al lavado quirúrgico y a la instrumentación, mediante la incorporación de un oxímetro, un aspirador de secreciones y un esterilizador instrumental para situaciones de emergencia.

La remodelación del quirófano de ortopedia pediátrica fue posible gracias al apoyo económico del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

La remodelación del quirófano de ortopedia pediátrica fue posible gracias al apoyo económico del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

 (Foto: Cortesía (Hospital Escuela))

El director del Hospital Escuela, Darío Zúniga, aseguró que la renovación de este espacio forma parte de los esfuerzos para fortalecer la infraestructura hospitalaria y ampliar el acceso a servicios especializados dirigidos a la población infantil.

El servicio de ortopedia pediátrica del Hospital Escuela tiene 46 años de funcionamiento y es el único especializado en esta área en el país.

En esta unidad se brinda atención integral a pacientes con enfermedades congénitas musculoesqueléticas, lesiones traumáticas, secuelas derivadas de infecciones óseas y tumores.

El Hospital Escuela tendrá el primer laboratorio de histocompatibilidad del país

Además, recibe pacientes remitidos desde hospitales regionales y establecimientos de salud de diferentes zonas del país.

La doctora Alma Iris Castillo, destacó que la remodelación representa un cambio significativo para el equipo médico.

"La remodelación y el equipamiento del quirófano marcan un antes y un después, sobre todo en nuestra actividad quirúrgica orientada a las distintas patologías que abordamos como especialistas", expresó.

Cada mes se registran, en promedio, unas 1,500 atenciones de emergencia, entre 60 y 70 hospitalizaciones y de 30 a 40 procedimientos quirúrgicos.

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Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

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