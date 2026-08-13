Hospital Escuela mejora quirófano para cirugías de niños y adolescentes

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital Escuela inauguró el quirófano remodelado del servicio de ortopedia pediátrica del Bloque Materno Infantil, obra que busca mejorar las condiciones en las que se realizan las intervenciones quirúrgicas a niños y adolescentes. La remodelación fue posible gracias al apoyo financiero del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), institución que respaldó el proyecto de mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento del área quirúrgica. Las autoridades explicaron que la intervención incluyó la adecuación de paredes con superficies lisas y libres de grietas o uniones, con el propósito de evitar la acumulación de polvo, bacterias y hongos.

Asimismo, el piso fue sustituido por un revestimiento epóxico, mientras que el sistema de iluminación, las ventanas y las puertas fueron renovados para garantizar un entorno más seguro para los pacientes y el personal médico. Además de las mejoras en la infraestructura, el quirófano fue equipado con mesas auxiliares, mesas de mayo, bancos de altura y recipientes para desechos que cumplen con los criterios de bioseguridad. También se fortaleció el área destinada al lavado quirúrgico y a la instrumentación, mediante la incorporación de un oxímetro, un aspirador de secreciones y un esterilizador instrumental para situaciones de emergencia.

El director del Hospital Escuela, Darío Zúniga, aseguró que la renovación de este espacio forma parte de los esfuerzos para fortalecer la infraestructura hospitalaria y ampliar el acceso a servicios especializados dirigidos a la población infantil. El servicio de ortopedia pediátrica del Hospital Escuela tiene 46 años de funcionamiento y es el único especializado en esta área en el país. En esta unidad se brinda atención integral a pacientes con enfermedades congénitas musculoesqueléticas, lesiones traumáticas, secuelas derivadas de infecciones óseas y tumores.